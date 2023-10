“Vibrando por la salsa”, así es Brando Pérez, campeón entre campeones en la salsa caleña

Bogotá

Recientemente, se vivió una versión más del reconocido Festival Mundial de Salsa, que se realiza desde la capital salsera, Cali. Entre muchas categorías y grandes bailarines participantes, destacamos el logro alcanzado por Brando Pérez, una cara ya conocida en el mundo de la salsa.

Brando no nació en Cali, pero sí se formó en Cali recibiendo sus primeras clases de salsa. “Mi gusto por la salsa empezó gracias a la discoteca familiar de mi padre, con su colección de música con artistas como Ángel Canales, Richie Ray Y Bobby Cruz, Héctor Lavoe entre otros, aprendí a generar ese gusto por la salsa, la campana, el güiro y por el piano. Yo era como el programador de sus discos y sus casetes. Mi padre es un buen bailador. Además, el buen olfato de mi madre quien me llevó a escuelas de salsa. Mi gran dedicación, pasión, entrenamiento y constancia me convirtieron en lo que soy hoy, afirma Brando Pérez, ganador en la Categoría Solista Élite Hombre Élite Estilo Caleño del Festival Mundial de Salsa 2023.

Esta vez compitió solo; y frente a la pregunta, si prefiere bailar solo o con pareja en las competencias, contesta que le gusta bailar solo y con pareja, pero aclara que las dos tienen sus riesgos; “Bailar solo se debe mantener a las personas conectadas durante un minuto y medio, y es muy difícil; debe haber una dificultad corporal, un vestuario que conecte con las personas, es un complemento de todo”, asegura Brando, quien además confiesa que le gusta bailar en pareja porque lo hace con su esposa Viviana.

Brando y su esposa Viviana Vargas se conocieron en el mundo de la salsa.

Brando fue imagen del show de Delirio durante mucho tiempo, es allí donde conoce a su esposa, Viviana, bailando.

Dentro de la evolución y madurez ahora trabaja en sus propios emprendimientos y que mejor que ayudar a otros a vivir ese proceso que une vez él hizo, aprender a bailar salsa de una manera profesional, pero con el sabor y estilo caleño. Es así como nació, “Vibrando” , la escuela de bailadores que enseña diariamente a miles de caleños, nacionales e internacionales a bailar la salsa, la que sabe a Cali.

Brando tiene muchos planes y está listo para brillar en la Feria de Cali. Es imagen y defensor de la salsa caleña. Brando Pérez, invitado a El Sabor de Colombia de Caracol Radio.