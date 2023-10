Economía, sociedad y ecología: los vectores del pacto por el futuro

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Carlos Moreno, experto en movilidad y urbanismo, considerado como una de las 20 personas más influyentes en Europa sobre agenda verde y urbanismo contemporáneo, planteó que estaba en mora de venir al país y agregó que, para hacer transparente, “vine al cierre de campaña de Gustavo Bolívar con quien he trabajado en el programa el pacto para el futuro de Bogotá”.

Destacó que el candidato Bolívar lo contactó hace un año para trabajar en lo programático en los desafíos urbanos que tiene Bogotá, “vino a París, trabaje con él varias veces, le presenté varios personajes mundiales y hablamos del pacto por el futuro que es un concepto mundial y fui uno de los redactores de ese documento mundial”, además, destacó que ese pacto dice que las ciudades son el vector de transformación ecológico, económico y social y para poder crear hojas de ruta ambiciosas, “hay tres claved: primero, gente para que sea un urbanismo a escala humana; segundo, la ciudad para que tenga proximidad, servicios y movilidad escogida y en tercer luga,r la gobernanza con transparencia y lucha anticorrupción”.

Destacó que ningún candidato puede decir que en cuatro años resuelve los problemas de la ciudad que ha sido afectada por un urbanismo descontrolado y la informalidad en la economía, así como el retraso de no contar con un metro en una metrópoli como es Bogotá. De hecho, explicó que ni la discusión del metro elevado o subterráneo resuelve los problemas de movilidad en la ciudad, pues asegura que lo que resuelve el problema es un servicio de calidad que permita a la ciudadanía no tener desplazamientos de tres o cuatro horas, “es tener una ciudad policéntrica de múltiples servicios, de proximidad, que se camina, que se enfrenta el desafío en las ciudades del cambio climático y cambiando el modelo económico de no ir siempre a los mismo lugares, desaturarlos, crear interacción social y así crear consistencia y capacidad de viabilidad y habilidad”, dijo haciendo referencia al ideal de ciudad.