Minero del sur de Bolívar denuncian que la fuerza pública no hace operativos en la zona

Luego del Consejo de Seguridad en Santa Rosa del Sur, el ministro de la Defensa Iván Velásquez reiteró sobre la necesidad de que las Fuerzas Militares y la Policía realicen acciones contundentes contra el Clan del Golfo para impedir sus planes de expansión en el sur del departamento de Bolívar.

Esto a raíz de la denuncia hecha por la Corporación Sembrar, capítulo de víctimas sur de Bolívar, sur del Cesar, Catatumbo y Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol.

Relatan que entre los días 9 al 14 de octubre se presentaron combates entre paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y fuerzas combinadas del ELN y las Farc-EMC en zona rural del municipio de Morales, departamento de Bolívar. Esos combates fueron, en muchos mementos, en media de los caseríos en lo que se encontraban los pobladores.

Aseguran que en esas acciones se habría dado la retención de tres personas civiles por parte de los paramilitares, entre las cuales se encontraba Diego Fernando Pabón Cuesta, de profesión soldador, quien fue asesinado por los paramilitares y su cuerpo vestido con prendas militares. De las otras 2 personas retenidas no se conoce que pasó con ellos.

También se habría dado el desplazamiento forzado de aproximadamente 2.000 personas hacia sectores rurales de los municipios de Arenal del Sur y Santa Rosa del Sur. Además del confinamiento de más de 100 personas habitantes de la vereda Mina Café por parte de las paramilitares que prohibieron la salida de pobladores.

Denuncian que, al cesar las combates, los desplazados comenzaron su retorno sin haber obtenido ningún tipo de garantías de ninguna autoridad y que ni la fuerza pública verificó los sectores antes del regreso de las personas, ni las autoridades brindaron el apoyo humanitario en alimentos y transporte para el retorno. Que la fuerza pública en ningún momento actuó para restablecer la tranquilidad de los pobladores ni para garantizar el retorno.

En la zona operan las unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte compuesta por el Batallón de Selva No. 48, el Batallón de infantería mecanizado No. 4 y el Batallón de Operaciones Terrestres No. 112.

Aseguran los mineros que solo se presentaron algunos sobrevuelos de helicópteros el 15 de octubre cuando habían cesado las combates y las miembros de los grupos armados ilegales ya no se encontraban en las posiciones que mantuvieron durante toda la semana.

Señalan que un numeroso grupo de paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hacen presencia en los sectores de Mina Fácil, Mina Choco y Mina Unión, todos jurisdicción del municipio de Montecristo. También informaron de movimientos de tropas paramilitares en la zona de la vereda Mina Gorila y Mina Pista.

De otros sectores como Los Canelos y San Juan, del municipio de Santa Rosa del Sur, se han recibido informaciones en el sentido de que tropas paramilitares se están moviendo por esos sectores y amenazan tomarse la vereda Marizosa del municipio de Santa Rosa del Sur.