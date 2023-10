¿Qué es la Yihad Islámica y qué representa entre la guerra Israel - Palestina?

La Yihad Islámica es un mandato que tienen algunos musulmanes para defender a su comunidad

Caracol Radio consultó con el Analista Internacional, y profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo para conocer qué es la Yihad Islámica y cuál es su relevancia en medio de la guerra entre Israel y Palestina.

“La Yihad Islámica es un mandato que tienen algunos musulmanes para defender a su comunidad. La han querido hacer significar como si fuera una guerra santa, pero en realidad no es una guerra santa, no es la propagación del islam”, dijo Jaramillo.

En ese sentido, explicó lo qué representa la Yihad Islámica en el actual conflicto entre Israel y Palestina, asegurando que lo que ocurre, no es un enfrentamiento religioso.

“Lo primero que quiere decir es que ese conflicto político es por tierra, es por reconocimiento por simbología, pero no es de ninguna manera el conflicto religioso. ¿Lo religioso que hace?, exacerba, dramatiza, profundiza, hace más complejo el hallar una solución. Entonces los palestinos y los israelíes se han enfrentado por tierra pero dentro de ese enfrentamiento han surgido extremismos ortodoxos judíos del lado israelí como el partido Sionista religioso y del lado palestino surgió Hamás, que promueve un estado palestino no solamente que combate Israel sino un estado palestino donde no haya división entre la religión y el estado”.

Finalmente, Jaramillo precisó que la Yihad Islámica ha sido importante porque es lo que ha convocado el esfuerzo en medio del conflicto, sin embargo explicó, “en ese esfuerzo ha habido un matiz religioso, pero insisto en que la esencia el conflicto no es entre judíos y musulmanes, sino entre palestinos israelíes por la tierra y por los recursos”, puntualizó.