¿Tiene implicaciones el informe de candidatos inhabilitados presentado por el Gobierno?

Colombia

Según el informe presentado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, 526 candidatos a concejos municipales y 27 candidatos a alcaldías estarían inmersos en inhabilidades por firmar contratos públicos desde el 30 de octubre de 2022 hasta la fecha.

Ante esto, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez, aseguró que el órgano electoral, quien es la autoridad competente, tendrá que adelantar el debido proceso pues se debe garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en la elección política . Aún así, mencionó que debido a la cercanía con la realización de las elecciones, puede que el CNE no alcance a pronunciarse.

“Ese informe lo que podría dar lugar es a que el Consejo no alcance a pronunciarse, estando a ocho días del proceso. Que tal que el administrado diga no, pues practiquemos pruebas, la práctica de pruebas implica que se van a tener que comer por lo menos dos o tres días consiguiendo las pruebas y luego viene, decidimos está inhabilitado hay que revocar la candidata. Qué hace el administrado, interpone recurso de reposición y mientras no se resuelva el recurso de reposición, la decisión no va a quedar en firme. Por consiguiente va a poder participar”.

Por su parte, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, agregó que las agrupaciones políticas que otorgaron estos avales tendrán que acudir ante la autoridad electoral pues se podrían iniciar procesos sancionatorios a los partidos involucrados.

“Que van desde multas hasta suspensión del derecho a inscribir candidatos en las próximas elecciones siempre en observación del debido proceso y el derecho de defensa. De tal manera que todas las agrupaciones políticas que otorgaron esos avales, ahora tendrán que acudir al Consejo Nacional Electoral, quien debe convocarlos, para que respondan por otorgar avales a candidatos que resultaron inhabilitados por violaciones a las leyes”.

De otro lado, el analista político Gabriel Cifuentes, aseguró que se debe revisar con detenimiento la forma como se presentó esta información y cuál es su objetivo.

“Si bien la Secretaría de Transparencia tiene dentro de su institucionalidad promover la transparencia y coordinar las acciones de política pública para prevenir la corrupción, no es claro que esa investigación sea enteramente de su resorte. Mejor dicho, ese análisis de competencia del Consejo Nacional Electoral por ahora y demás entidades del orden judicial administrativo correspondiente”.

De hecho, el analista Carlos Arias añadió que resulta paradójico que este informe se entregue a 10 días de las elecciones.

“La Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral son las entidades que deben actuar en este tipo de casos y lo que hace la Secretaría de transparencia es entregar un insumo que es valioso, que es importante, que resulta paradójico que lo entregué a 10 días de las elecciones para generar un eco mediático y como digo un insumo a las que verdaderamente tienen la potestad. Creo que es un ejercicio válido importante por parte de la Secretaría de Transparencia, pero creo que está a destiempo.”