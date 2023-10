No es prudente: Velasco cuestiona informe de Secretaría de Transparencia sobre elecciones

Colombia

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se desmarcó del informe de la Secretaría de Transparencia que habla de candidatos que estarían inhabilitados para participar en las elecciones regionales del 29 de octubre. Calificó el estudio como imprudente.

“La declaración que ha dado un funcionario de la Presidencia siento que no es pertinente ni es prudente, porque cualquier ciudadano puede tener una opinión, que es una opinión constitucional y legal sobre quién está o no está habilitado, pero quienes ostentamos cargos de tal alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses no de 1 no de 100 sino de más de 500 candidatos, el camino más expedito, más lógico, que debemos transitar es el de llevar esa opinión respetuosamente ante el Consejo Nacional Electoral y que sea el Consejo Nacional Electoral hoy, mañana ojalá otra entidad que tenga otra concepción mucho más democrática, mucho más incluyente, pero hoy, es el Consejo Electoral quien tiene que decirnos quién está habilitado o quién está inhabilitado”, dijo el ministro Velasco.

Insistió en que quien tiene que quien debe definir si un candidato está inhabilitado o no, es el Consejo Nacional Electoral. Dijo que esa es la postura del Gobierno Nacional.

“La posición del Gobierno Nacional frente a esas afirmaciones es que quien puede definir quién está habilitado o quién está inhabilitado es el órgano que la Constitución y la Ley define con claridad y nosotros, quienes ostentamos altas posiciones en el Estado tenemos que ser respetuosos de esas decisiones y no correr el riesgo de que con afirmaciones abramos un debate que es evidentemente político”, agregó.

El informe que presentó el secretario de transparencia de la presidencia, Andrés Idárraga, se conoce a pocos días de las elecciones regionales.