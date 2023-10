Hamás promete liberar a todos los rehenes extranjeros secuestrados

Abu Obeida, el portavoz de las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás, afirmó este lunes que van a liberar a algunos de los rehenes de “nacionalidades distintas” que tiene retenidos en la Franja de Gaza.

Afirmó que esos secuestrados, en referencia a los extranjeros, son considerados como sus “invitados” y que serán liberados cuando se den “las condiciones sobre el terreno”.

#MUNDO| Hamás aseguró que planea liberar a todos los rehenes extranjeros secuestrados y publicó un vídeo de una "rehén" israelí.



La joven, identificada como Mia Shem de 21 años, aseguró que la están cuidando y pidió que la lleven a casa lo más pronto posible.

El grupo islamista Hamás difundió este lunes el video de una rehén israelí capturada en Gaza, que sigue viva y está entre los dos centenares de cautivos en la Franja, mientras sigue el conflicto armado entre Israel y las milicias palestinas del enclave.

“Se preocupan por mí, me están cuidando, me dan pastillas, todo está bien, solo pido que me devuelvan a casa lo antes posible. A mi familia, mis padres y mis hermanos, por favor, sáquennos de aquí lo antes posible”, dijo la rehén, de 21 años y de la localidad de Shoham, en una grabación en video donde se le ve tendida en una cama herida en el brazo.