Colombiano que sueña con llegar a la Fórmula Uno: le he ganado a Leclerc y a Sainz

Óscar Tunjo, piloto colombiano, estuvo en los micrófonos de Caracol Radio hablando sobre su subcampeonato en la Prototype Cup, sus deseos y objetivos para el año que viene y qué diferencia a los pilotos colombianos del resto.

Sobre la Prototype Cup, competencia en la que se llevó la victoria en la última jornada, aseguró que está contento por el resultado obtenido: “Es un campeonato que se hace en el norte de Europa, eran 6 fines de semana, cada uno tenía dos carreras. Este año logramos 8 podios, de ellos fueron 4 victorias y el subcampeonato. Es de prototipo, autos tipo LeMans. Esta era la final del campeonato alemán. Contento con el resultado, cerrar la temporada ganando es importante. Arrancamos ganando a mediados de marzo y terminar ahorita lo llena a uno mucho”.

Oscar ya tiene claro cuál será su objetivo para el año que viene, en donde espera correr en dos campeonatos al mismo tiempo: “Estoy motivado para lo que viene. La meta para el próximo año es poder alternar un campeonato en Europa y otro en Estados Unidos en este tipo de autos, que tienen mucha tecnología como los autos híbridos y el próximo año quiero seguir ascendiendo en categorías. Feliz con lo que se ha hecho, pero con la ambición de seguir subiendo. Mi sueño siempre ha sido la Fórmula Uno, pero no vale sólo con la intención, sino que hay que tener un apoyo importante de patrocinios. Nunca perdemos la fe de que llegará la oportunidad”.

Acerca de qué diferencia a los pilotos colombianos del resto del Mundo, Tunjo aseguró que el deseo y las ganas de ser los mejores es algo que caracteriza a los deportistas nacionales a lo largo del mundo: “Algo que nos diferencia a los colombianos es el deseo y la berraquera de ser los mejores en lo que hacemos. Lo demostramos no solo en el automovilismo sino en todas las disciplinas. Este es un país rico en el ámbito de deportistas y cada uno intenta hacer lo mejor posible. A veces no contamos con oportunidades, pero las pocas que tenemos las tratamos de sacar adelante, ser aguerrido siempre, ese espíritu que nos mueve para representar al país. Me siento bendecido con cumplir el sueño de correr al más alto nivel en el mundo. Es un deporte elitista, costoso y estar acá es una bendición”.

Balance del año: “Hemos tenido un año increíble en este campeonato, haber conseguido 4 victorias era importante y muestra el buen auto que teníamos. Tuvimos momentos complicados que nos privaron de luchar por el campeonato. Me siento cómodo con el equipo, con los ingenieros y los mecánicos. Este deporte tiene muchas variables, está el factor humano, pero con el auto debes esperar que no se pinche, no se vare, tanto que puede pasar. Al final ser subcampeones nos demuestra que tenemos un equipo que puede dar más y seguimos para adelante. En 8 días voy a correr en la final del europeo en Portugal”.

Llegar a la Fórmula Uno: “Soy una persona ambiciosa porque sé de las capacidades que tengo en un ámbito sano. Me he formado con pilotos de Fórmula Uno, he corrido y le he ganado a Leclerc, Sainz, pilotos que están muy bien posicionados actualmente. Soy también consciente de que es un deporte en el que no solo vales por lo que haces en el auto y los resultados, sino que también necesitas de recursos, un patrocinador o una marca que te pueda subir. Al ser costoso por la cantidad de dinero, no es fácil en Colombia encontrar los patrocinios. Me siento bendecido de tener buenas marcas colombianas y extranjeras que me dan la oportunidad de estar, pero en realidad la Fórmula Uno es un tema bien complicado que depende de muchos factores”.

