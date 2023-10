Bucaramanga cambiaría a Leonel Álvarez por Polilla da Silva: ¿qué falta para su llegada?

La dirctiva del Atlético Bucaramanga se encuentra moviéndose de cara a la temporada del próximo año en el fútbol colombiano. En medio del naciente interinato de Jorge Ramoa, quien está a cargo del club hasta el fin de la fase regular, se está en la búsqueda del entrenador que asuma en 2024. Si bien se habló en un primer momento de Leonel Álvarez (actualmente libre), recientemente surgió el rumor de Jorge da Silva.

El ‘Polilla’, como es apodado, habló este 15 de octubre en Deportes Caracol Domingo sobre las posibilidades de llegar a territorio bumangués, la negociación que ha mantenido con el presidente Jaime Elías Quintero y el deseo que tiene de regresar a Colombia. Vale recordar que como jugador y entrenador estuvo en América de Cali.

Da Silva, de 61 años, reconoció que hay “voluntad de las dos partes” en llegar a un acuerdo y por lo pronto se encuentra esperando una respuesta de la junta directiva. Asimismo reconoció que no le preocupa el hecho de que la institución santandereana cambie tanto de entrenador debido a que confía plenamente en sus capacidades y las de su cuerpo técnico.

Inminente llegada al Bucaramanga

Llegada al Atlético Bucaramanga: No sé. Sí se tuvo un llamado del presidente del Bucaramanga para ver si estaba interesado. Le manifesté unas cosas y quedamos de volver a hablar. Hay voluntad de las dos partes, ahora esperamos llegar a un acuerdo y volver a Colombia que tanto me gusta. En Bucaramanga se puede hacer un buen trabajo, tratar de ser protagonistas y ojalá lo podamos lograr.

Polilla está esperando una respuesta: De mi parte no hace falta nada. Hablamos con el presidente, me pidió mis exigencias en cuanto al cuerpo técnico, al contrato y se le pasó lo que entiendo era lo correcto. Quedaron de contestar.

No ha mirado la nómina aún: Hay que ir tranquilo, con tiempo. Acá hablamos de que en caso de que se dé, llegaremos el año que viene. Faltan más de dos meses y medio, la idea es trabajar con tiempo y ver bien cuáles son los pasos a seguir. Para que un equipo sea protagonista y pelee hay que armar un buen club, tener buenos jugadores, hay que invertir en el plantel... No hemos hablado de cuándo empiezo, faltan 4 cuatro fechas para el campeonato, estoy a la orden. Si llegamos a un acuerdo y estamos en condiciones, estaría pronto para empezar a trabajar cuando el club lo disponga.

Discutido manejo dirigencial

No le preocupan los continuos cambios de técnicos: Son cosas que preocupan y llaman la atención porque son señal de que algo no está funcionando o se toman decisiones rápidas y no se logra la continuidad. Yo tengo mucha fe en mi trabajo, sé cómo trabaja mi cuerpo técnico y es comprometer a los dirigentes en armar un equipo competitivo con jugadores de jerarquía. Es un trabajo de todos: directivos, cuerpo técnico, afición y con ello pelear cosas importantes. No le tengo miedo a esos números ni antecedentes. Haremos todo lo posible para que las cosas salgan de la mejor manera.

Tranquilidad de que dará resultados: Lógicamente uno ve lo que ha pasado en el club. Uno tiene fe en su trabajo. De las condiciones que le manifesté al presidente, la única fue que si iba era yendo con todo mi cuerpo técnico porque es gente que viene trabajando hace mucho conmigo, en la que confío plenamente y sé de su capacidad. Como equipo tenemos fe de poder lograr que el Bucaramanga sea protagonista, que la gente se entusiasme y para eso necesito estar rodeado de gente de confianza. El hecho de que como institución cambien de entrenador constantemente llama la atención, pero como le digo uno confía en el trabajo de uno y sabe que Bucaramanga es una linda plaza para armar un buen equipo y pelear.

Regreso al FPC después de mucho tiempo: Me gusta la idea, uno que conoce el fútbol colombiano sabe que Bucaramanga es una linda ciudad, es futbolera y ha tenido equipos protagonistas. En mi época de jugador, Atlético Bucaramanga peleaba arriba y tenía una plaza difícil. Las condiciones quedaron apuntadas y esperamos que el club ratifique su intención. Si Dios quiere vamos a volver al fútbol colombiano.