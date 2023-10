Pensar en las habilidades y no en las limitaciones. Mes de las Personas con Discapacidad

Pensar en las habilidades y no en las limitaciones. Octubre, Mes de las Personas con Discapacidad

Bogotá

Octubre es el Mes de las Personas con Discapacidad: La discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. Una sociedad llena de obstáculos genera una sociedad con discapacidad.

Miles de entidades, fundaciones y organizaciones trabajan con personas con distintas clases de discapacidad; en esta charla nos enfocamos en la discapacidad intelectual y el trabajo que hace Special Olympics Colombia.

Andrés Bonilla, Director Operativo de Special Olympics Colombia nos comenta que la discapacidad intelectual lleva a niños, jóvenes y adultos a vivir con limitaciones en su funcionamiento cognitivo y otras habilidades, muchos de ellos sufren Síndrome de Down, trastorno del espectro autista, parálisis cerebral, entre otros. Es precisamente con esta población, que Special Olympics Colombia, realiza una gran labor, pues no se quedan en la discapacidad, sino que trabajan sobre las habilidades, potencialidades y talentos. Personas que desde el deporte logran un gran desarrollo profesional y personal. Trabajo que no solo cambia sus vidas también la vida de sus familias y su entorno.

Dependiendo de las habilidades y competencias hay atletas de alto rendimiento que hacen parte de procesos olímpicos o paralímpicos, pero hay otros que se enfocan en las competencias zonales, regionales, nacionales o latinoamericanas, explica Andrés un ingeniero industrial enamorado de su trabajo.

A través del poder del deporte, las personas con discapacidad intelectual descubren nuevas fortalezas y habilidades, destrezas y éxito Ampliar

Special Olympics Colombia trabaja con alrededor de 1000 atletas, la pandemia detuvo por un tiempo su trabajo, pero hoy en día se esfuerzan para superar esta cifra teniendo como meta apoyar a más de 9 mil atletas para el 2027.

Experiencia juegos mundiales en Alemania.

“25 medallas de oro, plata y bronce en disciplinas como natación, gimnasia futbol y atletismo. Para algunos era la primera vez viajando en avión, la primera vez saliendo del país o la primera vez representando a Colombia. Les cambia la vida, reconocen su discapacidad y se apropian de ella, hablan de sus límites y condiciones; esto los proyecta en la vida laboral y personal”, comenta Andrés.

En el "Mes de las personas con Discapacidad" hablamos de inclusión y oportunidades permanentes. / DenKuvaiev Ampliar

En el Mes de las Personas con Discapacidad, Andrés aconseja no quedarnos en un solo mes, que sea un trabajo de todo el año. Tomar la iniciativa de apoyarlos en los voluntariados y darles el lugar que se merecen. Hablar de tú a tú con ellos y abrir un espacio de entendimiento”.

Andrés Bonilla, Director Operativo de Special Olympics Colombia, invitado a El Sabor de Colombia de Caracol Radio.