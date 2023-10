Espectadores en Cúcuta disfrutan de eclipse anular solar

Cúcuta

Cientos de espectadores en Cúcuta se ubican este sábado a las afueras de sus hogares, oficinas, y diferentes lugares para disfrutar el eclipse solar.

Las recomendaciones de las autoridades y los profesionales de la salud es no observar directamente este fenómeno astrológico. Esto puede provocar retinopatía.

Andrés Díaz manifestó que “me tocó verlo con una careta de soldador porque me dijeron que no hay gafas que lo protejan a uno”.

Samir Robledo señaló que “no, me da miedo verlo. Intenté por el celular pero no me captó con la cámara”.

Este es un fenómeno donde la luna se antepone entre el sol y la tierra provocando lo que llaman aro de fuego del sol.

Recomiendan además utiliza abundante protector solar y no exponerse durante lapsos prolongados pues esto también puede provocar efectos nocivos sobre la piel.