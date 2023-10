Elecciones en Ecuador y Argentina, ¿qué viene para la política regional?

En Hora20 el análisis a dos importantes procesos electorales que se desarrollan durante este mes en América Latina. El turno en segunda vuelta será para Ecuador este domingo 15 de octubre bajo un escenario de incertidumbre por la crisis en seguridad, el rol del crimen organizado y dudas sobre el futuro político del país ante un mandatorio que gobernará solo por 16 meses. Después pasaremos a Argentina donde el 22 de octubre se llevará a cabo la primera vuelta bajo un escenario de crisis económica, inflación, devaluación de la moneda y gran polarización política.

Después de que el presidente Guillermo Lasso declarara la muerte cruzada, disolviera la Asamblea Nacional y llamara a elecciones presidenciales para evitar un proceso de juicio político, este próximo domingo 15 de octubre, 13 millones de ecuatorianos están llamados a votar en segunda vuelta por dos opciones: la del centroderechista Daniel Noboa e hijo del cinco veces candidato a la presidencia, Álvaro Noboa y dueño de un gran emporio económico, mientras que del otro lado está Luisa González, cercana al expresidente Rafael Correa y quien ganó la elección en la primera vuelta. Cualquiera de estos dos candidatos será elegido para gobernar por 16 meses un país que enfrenta graves problemas de inseguridad, presencia de crimen organizado, masacres en las cárceles y que durante esta contienda enfrentó el asesinato de al menos cinco candidatos, incluyendo al candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, así como el homicidio de siete de los presuntos responsables de este crimen.

Si el problema de Ecuador es resolver los fenómenos de inseguridad, crimen organizado y delincuencia, en Argentina el escenario a resolver son los problemas de inflación, depreciación del peso argentino y aumento de la pobreza. El próximo 22 de octubre, en 10 días los argentinos saldrán a elegir entre cinco candidatos quién gobernará al país en reemplazo del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. Javier Milei, el polémico candidato con posturas como la dolarización de la economía, quemar el Banco Central, negacionista del cambio climático y un fiel creyente de reducir el tamaño del Estado, lidera en tres de las cuatro últimas encuestas publicadas, sin embargo, en casi todas hay empate técnico con otro candidato: Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria, sobre quien pesa señalamientos sobre el estado actual de la economía argentina, pues la inflación ya va en el 103% durante el 2023 y el dólar se sigue disparando. Quien ocupa el tercer lugar es Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, le sigue Juan Schiaretti representando al peronismo y la congresista Myriam Bregman a la izquierda.

Lo que dicen los panelistas

Laura Lizarazo, analista senior de Control Risks para la región Andina y el Cono Sur, explicó sobre las elecciones en Ecuador que la situación es de alta incertidumbre, alto nivel de apatía, altos niveles de descrédito de instituciones públicas de ramas de poder, “y hay que resaltar que las elecciones se dan en condiciones extrañas y atípicas por el corto periodo del próximo presidente, la crisis es inédita que tiene como base una profunda deuda social con algunos sectores de la ciudadanía”.

Sobre el panorama en Argentina, dijo que se debe esperar al panorama institucional donde cree, hay tranquilidad moderada por el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, el cual considera robusto.

Jairo Libreros, abogado, profesor en la Universidad Externado y experto en temas de seguridad, explicó que los planes de seguridad de los candidatos en Ecuador son ingenuos, “eso no se soluciona con militares, con lanchas o funciones carcelarias, el tema militar no está dentro de la agenda de soluciones y menos hay una receta”, de otro lado, dijo que hay desconfianza fuerte frente a capacidad que tiene el Estado de crear consensos y que el aparato de justicia funcione. También señaló que candidatos como Noboa con alto perfil corporativo, se puede acercar al panorama de Lasso, “cuando miramos esto en periodos atípicos en 16 meses, los resultados no son buenos, ha pasado en Ecuador, Perú, Guatemala y Argentina”, también dice que tener presidentes con perfil corporativo suele no salir bien.

Frente al panorama en Argentina, dijo que no es claro lo que pueda hacer Milei, “hay crisis, hay un Estado de bienestar que costó mucho, se ha fallado en muchas cosas, el dúo de Cristina y Néstor son responsables del deterioro, pero ellos tienen mucho que mostrar, tienen elementos en términos sociales y económicos, eso no se soluciona con palabras fuertes”.

Glaeldys González, integrante del Crisis Group, experta en política Latinoamericana y en Ecuador, planteó que el correísmo es la principal fuerza política del país, “eso quedó demostrado en las elecciones regionales y legislativas. Luisa Gonzales ha enmarcado su campaña en la nostalgia de lo que fue Ecuador con Rafael Correo, sobre todo la paz que se vivía”. Además, dijo que González ha podido capitalizar la estructura partidaria que tiene el correísmo, pero también está el anti-correísmo: el movimiento se ha visto perjudicado por todo lo que ha estado alrededor de asesinato de Fernando Villavicencio.

Carolina Mella, periodista de El País América en Ecuador, explicó desde Quito que el ambiente de incertidumbre es para los dos aspirantes a la presidencia, “hay hastío de la gente porque esta es como la cuarta vez que vamos a urnas y el país está peor, los candidatos no representan simpatía, ellos estuvieron una Asamblea General rodeada de polémicas, impopular y con problemas, además, como legisladores no trascendieron”, también dijo que persiste el miedo constante de que el gobierno no ha sido capaz de contener, “hay candidatos con chalecos antibalas, se han dado pocos recorridos y es una campaña atípica que esperemos no se vuelva a repetir”.

Sobre los perfiles de los candidatos, apuntó que un país no es como administrar un negocio, “Noboa viene del mundo empresarial, su papá lo intentó cinco veces, pero él no tiene partido político, no tiene mayoría, esa es otra cosa a la que se enfrenta el próximo gobernante en una puja entre instituciones en este momento, “consejo de participación ciudadana, Fiscalía, Consejo de Judicatura, Asamblea es actor; el panorama internamente es problemático”.

Sobre las elecciones en Argentina, Federico Rivas, periodista de El País América en Argentina, señaló que la política en Argentina está horrible,” como suele pasar en argentina y un poco más que en otros países, si la economía va mal, la política le va pésimo y es lo que pasa ahora”, detalló que las encuestas coinciden que Milei gana el 22, pero no se sabe quién lo acompañaría en la segunda vuelta, “es posible que gane sin balotaje porque no es 50+1 como en otros países, con el 45 pasas o el 40 y 10 de diferencia, eso le facilita la tarea”. Resaltó que todo lo que ha pasado en campaña ha sido caótico ante el aumento en inflación y el dólar disparado, “cuanto peor le vaya a la economía peor le va a Milei, por eso esta semana ha sido la crítica, el candidato le ha pedido a la gente que no ahorre en pesos, que se dolarice y eso coincide con la corrida bancaria, hay denuncia penal por incitar al desorden”.

Por último, dijo que el auge de Milei estaría relacionado con la lógica del “rompan todo” desde la democracia porque los partidos no logran resolver los problemas que tiene la ciudadanía.

Pablo Touzon, analista político de Argentina, explicó que Sergio Massa pasa a una segunda vuelta con Milei, “creo que se vería el peso del Peronismo, pero sabemos que la elección pasada Massa protagonizó la peor derrota en la historia de ese movimiento político”.