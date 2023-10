Más de 1.500 habitantes del occidente de Risaralda incomunicados por las fuertes lluvias

Pereira

Las noches del 11 y 12 de octubre estuvieron pasadas por fuertes precipitaciones en el occidente del departamento, generando crecientes súbitas y deslizamientos de tierra que hoy tienen a más de 12 comunidades indígenas de Pueblo Rico incomunicadas con el casco urbano y afectando también a más de 20 comunidades de la zona limítrofe del departamento del Chocó.

Así lo relató la líder de la comunidad indígena Kemberdé, Ángela María Maya Maya, quien explicó además que su comunidad quedó sin suministro de agua potable porque uno de los ríos se llevó la tubería del acueducto.

Manifestó que desde hace más de una década están pidiendo la construcción de un puente sobre el río que comunica las veredas de Paparidó y Marruecos, pues no hay otra forma de llegar a la cabecera municipal y los habitantes arriesgan sus vidas atravesando el afluente.

Más de 100 niños y jóvenes no han podido asistir a clase porque no tienen por dónde transitar. Los voceros y líderes de las comunidades pidieron ayuda a la Alcaldía de Pueblo Rico para que enviara maquinaria para habilitar la vía en la que se fue la banca y aunque tuvieron el compromiso de enviarla en el transcurso de este jueves, indicaron luego que no iba a ser posible.

La principal petición a la administración municipal y a la Gobernación de Risaralda es que adelanten las gestiones necesarias para que se construya el puente y no haya más hechos lamentables con personas que han tenido que cruzar el río, aún cuando está crecido.