Bad Bunny lanza su séptimo álbum, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”

El tan esperado album del “Conejo Malo” Bad Bunny, finalmente vio la luz hoy viernes 13 de octubre del 2023.

A diferencia de otros álbumes, en esta trabajo musical, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de Bautizo del artista, no invito a nadie e hizo el album solo él.

“Nadie sabe lo que va a pasar mañana” cuenta con productores estrella como Tainy, MAG y La Paciencia, algunos de los nombres más destacados de la industria musical.

Este es el listado de las canciones que conforman el album

NADIE SABE

MONACO

FINA

HIBIKI

MR. OCTOBER

CYBERTRUCK

VOU 787

SEDA

GRACIAS POR NADA

TELEFONO NUEVO

BABY NUEVA

MERCEDES CAROTA

LOS PITS

VUELVE CANDY B

BATICANO

NO ME QUIERO CASAR

WHERE SHE GOES

THUNDER Y LIGHTNING

PERRO NEGRO

EUROPA

ACHO PR

UN PREVIEW

En su comunicado el artista resalta “”El álbum de trap y fusión urbana tiene la intención de redefinir el género y establecer nuevos estándares de creatividad y originalidad”. “Los fans podrán disfrutar de una combinación explosiva de ritmos alucinantes, líneas de bajo contundentes y la icónica destreza vocal de Bad Bunny”.

El sencillo promocional “Monaco”, es una oda a los orígenes trap de Bad Bunny encaminado a dominar las listas de éxitos.