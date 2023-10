“Eso es cultura”: concejal sobre baile de cumbias

Bucaramanga

Nelson Mantilla, concejal de Bucaramanga y quien propuso las dos condecoraciones a un dj y el dueño de una discoteca de de la ciudad, defendió el baile de cumbias que se hizo este jueves en el recinto de la democracia.

Aunque varios bumangueses catalogaron el baile como una falta de respeto, el corporado salió en defensa aludiendo que se trató de una muestra cultural y musical de un género que ha cobrado fuerza en la capital santandereana y que debe sentirse como propio.

Video: En ‘cumbiódromo’ se convirtió el concejo de Bucaramanga tras condecoración

“A mí no me avergüenza, me siento orgulloso. Se trató de una muestra cultural de un género de cultura urbana igual que el vallenato, la champeta. Las letras de las cumbias nunca denigran a la mujer. Estamos diciéndole hoy que las cumbias son un género cultural y que las letras extranjeras no pueden estar por encima de nuestras raíces y esto le llega a las comunas del norte que gustan de este género pero son estigmatizados”, dijo Mantilla.

Agregó el concejal que si bien estaban en plenaria sobre el informe de gestión de la Unidad técnica de servicios públicos para hacer el baile de cumbias con dos parejas invitadas y algunos concejales se citó a sesión informal.