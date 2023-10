Así avanza la tercera jornada de las Eliminatorias: partidos y resultados

Hay nuevos mensajes 3' GOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA Saque de esquina ejecutado al segundo palo y allí Nicolás Otamendi define con un soberbio remate de volea al primer palo de Carlos Coronel Comienza en La Paz Bolivia ya juega en el Hernando Siles frente a Ecuador Comienza en Buenos Aires Argentina mide fuerzas con Paraguay en el Más Monumental Novedad en Argentina La principal novedad en el cuadro campeón del mundo pasa por la suplencia de Lionel Messi Los partidos que se vienen A partir de las 6 de la tarde comenzarán en simultáneo los duelos Bolivia Vs. Ecuador y Argentina Vs. Paraguay Un punto más para la Selección James Rodríguez y Matheus Uribe anotaron para Colombia, mientras que Mathís Olivera y Darwin Núñez lo hicieron para Uruguay Colombia y un amargo empate La fecha de las clasificatorias inició con la igualdad a dos tantos entre Colombia y uruguay en el Metropolitano de Barranquilla ¡Vuelven al ruedo las Eliminatorias! La tercera fecha se disputa en su totalidad este jueves 12 de octubre

Regresaron las Eliminatorias sudamericanas. A primera hora la Selección Colombia igualó a dos tantos con Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla, resultado que mantiene a los dirigidos por Néstor Lorenzo en la parte alta de la tabla de posiciones. La jornada continúa con los partidos Bolivia Vs. Ecuador y Argentina Vs. Paraguay (ambos a la misma hora), sigue el clásico Chile Vs. Péru y cierra Brasil Vs. Venezuela.