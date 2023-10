Juan Camilo Zúñiga: Neymar sigue tocado conmigo, en todo lado dice que soy el peor jugador

Juan Camilo Zúñiga, considerado por muchos el mejor lateral derecho en la historia de la Selección Colombia, contó en diálogo con AS Colombia varios secretos de su carrera deportiva y su actualidad hoy fuera del fútbol. El lateral aseguró que nunca volvió a relacionarse con Neymar, de quien dijo hoy en día aún le tiene resentimiento por la lesión que le ocasionó durante el Mundial del 2014.

Sobre si sostiene alguna relación con el crack brasileño, comentó enfáticamente: “no, como voy a hablar con él. No tengo ningún resentimiento, noto que sigue tocado porque en todo lado dice que el peor jugador es Camilo. Si hubiera tenido intención de dañarlo, lo dañaba. Traté de cortar la jugada porque el balón picó y dije que estábamos en cuartos de final, ‘estoy jugando por mi país’, pero nunca hubo esa intención de dañarlo. A mí me gustaba era el balón”.

Durante el partido de cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, Zúñiga impactó con un su rodilla la espalda, lesionando al jugador y dejándolo fuera por lo que restaba de dicha Copa del Mundo. En la Copa América del 2015 volvieron a enfrentarse, viviendo un acalorado momento nuevamente con el crack brasileño.

¿Por qué no llegó a la Juventus o al Barcelona?

“La verdad tuve una carrera que paró hasta el tema de la lesión. Iba para arriba con toda, fue en Napoli cuando pasó eso, era mi mejor momento de lateral y la hacía por izquierda. Venía a la Selección y lo hacía por la derecha, entonces eso me llena mucho de orgullo, toda esa historia era verdad. Hubo conversaciones con Barcelona, precontrato con la Juve, hasta que al final Napoli dijo que me quedara. Le di muchas asistencias a Cavani, Higuaín. Incluso a Aristizabal para el gol 300 (en Nacional), él se enoja (risas)”.

Su retiro en Nacional

“Cuando llego a Bologna me quería retirar porque se muere mi papá. No quería jugar más fútbol tenía como 31 años. Le decía a mi esposa que ya no sentía el fútbol. Con mi papá tenía una relación muy bonita, antes de jugar lo llamaba y le decía ‘¿Cuánto vamos? que hoy parto 3 caderas’, hablábamos como parceros. Me dio muy duro y al final Mazzarri me llama y me anima porque me quería mucho también. Voy a la Premier termino ese año y quería retirarme en Nacional, le digo a Víctor Marulanda y a Esteban Botero, que ‘no les estoy pidiendo plata ni nada yo me voy a retirar acá y listo’. Hagamos un año y medio, pero si en 6 meses me retiro no me pagan eso, yo ya sabía que me iba a retirar en ese tiempo. Yo ya tenía todo organizado para hacerme cargo de mi empresa”.

Y añadió recordando la final contra el Tolima del 2019, donde se marchó expulsado: “Queda uno tocado y con sensación fea, yo me iba a retirar y hubiera sido bonito retirarme con título, gané cuatro, pero quería ganar ese. Muy orgulloso y bendecido por mi carrera deportiva. No maté a nadie, lo que queda es lo que uno le dio al club”.

Su opinión de Lorenzo

“Me gusta mucho. Cuando lo nombraron con Amaranto me puso muy contento, porque el profe sabe manejar el grupo, sabe llevar a los jugadores, hacer grupo y familia. Con el profe Lorenzo hablábamos mucho cuando era asistente de Pékerman. Hacía el trabajo grande invisible, eso es lo que la gente no sabe. Los resultados no son casualidad, es un tipazo. Sé que con la ayuda de Dios vamos a ir al Mundial con él”.