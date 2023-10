El presidente tiene que condenar los actos terroristas: Jean-Claude Bessudo

Jean-Claude Bessudo consideró fundamental que haya una condena expresa del presidente Gustavo Petro, como jefe de Estado, de todo acto terrorista, como el que Hamás cometió en territorio de Israel con un saldo de cientos de muertos, miles de heridos y numerosos civiles secuestrados.

Lo que sucedió en Israel, dijo, “fue algo totalmente imprevisto, sorpresivo y una barbarie”. Sostuvo que “algún día tendremos que lograr la paz. Es imposible que ese odio siga”, sobre todo por las excelentes relaciones que, en Colombia, tiene, desde su perspectiva, la comunidad judía con la palestina.

Sobre la comparación que el presidente Petro hizo del campo nazi de exterminio de Auschwitz con Gaza, dijo que “fue dura e inapropiada. Pero (…) los últimos trinos (de Petro), me parece que vuelven a estar en el ámbito que le corresponde al jefe de Estado. A veces la emotividad hace que la gente, bajo la presión, diga cosas que no ha pensado o no ha conocido lo suficiente”.

Bessudo, durante la campaña, fue uno de los miembros destacados de la comunidad judía que se reunió con el entonces candidato Gustavo Petro. Así se refirió al encuentro: “Esa reunión fue solicitada por la campaña del candidato Petro. Nosotros acostumbramos, como todos los organismos y asociaciones en el país, a reunirnos con los candidatos para escucharlos. Cada quien forma su propia opinión y vota como le da la gana”.

La charla, dijo, “no fue proselitismo político, ni pedir fondos” y en esa jornada participaron los 22 organismos de las comunidades judías. “Como era en plena pandemia”, reveló, “teníamos que hacerla al aire libre, por normas de seguridad. Y, entonces yo tenía una terraza grande al aire libre y se hizo en la terraza de mi casa”.