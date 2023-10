Una patrullera de la Policía Metropolitana de Montería denunció acoso sexual y laboral

Montería.

Una patrullera de la Policía denunció públicamente acoso laboral y sexual por parte de sus superiores en un video difundido en redes sociales.

Se trata de la patrullera Daniela de la Ossa, quien menciona a un mayor del Distrito de Policía de Cereté, adscrito a la Policía Metropolitana de Montería, como su principal acosador sexual, y también a un subintendente de hacerle la vida imposible al interior de la institución desde que denunció el caso.

Tras no acceder a las pretensiones sexuales de su presunto acosador, ella denunció que empezó a recibir discriminación y trato humillante por parte de sus superiores, como la prohibición de usar los sanitarios de la sede policial y la prohibición a sus compañeros de hablar con ella.

“Yo nunca accedí a sus pretensiones sexuales y por eso entonces me llenaban de trabajo, me ponían a hacer muchos trabajos y no me daba tiempo de estar con mi niño. En una ocasión, como yo soy cantante, hubo un evento de acá de los policías y el mayor Roa me invitó a tomar con él y como no acepté me tiró el trago en la cara”, dijo la uniformada.

La patrullera, que ya denunció el caso ante la institución y la Procuraduría, contó que viene siendo víctima desde hace más de un año de agresiones. También dice que teme por su vida y que ya pidió el retiro de la Institución.

Por reglamento interno, el mayor señalado no puede entregar declaraciones sin autorización del Comando de Policía, que, frente a esta denuncia, manifestó mediante un comunicado su rechazo y la apertura formal de una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos.

INVESTIGARÁN EL CASO

La Policía Metropolitana de Montería, frente a las denuncias hechas por la patrullera Daniela de la Ossa en redes sociales, informó que, una vez conocidos los hechos denunciados, se dispuso la apertura formal de una investigación disciplinaria para determinar con claridad todas las circunstancias que enmarcan estos hechos.

De igual manera, por parte de la Institución se activó la ruta de Atención Integral para Víctimas de Violencia de Genero con el fin de garantizar la integridad de la funcionaria.

“Es fundamental destacar que la Policía Nacional es un garante de los derechos de la mujer y rechazamos de manera tajante cualquier tipo de agresión física o sexual en contra de la mujer. Estamos comprometidos con la equidad de género y con garantizar que todas nuestras funcionarias y funcionarios gocen de un ambiente de trabajo seguro y respetuoso”, menciona la Policía en el comunicado.