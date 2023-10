Luis Fernando Montoya y su emotiva reflexión: Hay que valorar lo que se tiene

Luis Fernando Montoya. AFP PHOTO PHOTO/Fredy Amariles (Photo credit should read FREDY AMARILES/AFP via Getty Images) / FREDY AMARILES

El profesor Luis Fernando Montoya estuvo en los micrófonos de A vivir que son dos días, de Caracol Radio, hablando sobre su reciente grado como licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, el significado de este acontecimiento y qué consejo le deja a los estudiantes de hoy en día.

Sobre si este título le sirve para acercarse al fútbol profesional, Montoya aseguró que no busca un puesto, o un trabajo, sino la satisfacción personal: “Yo no busco eso. Lo que estoy buscando es tener una motivación personal y cada día aprender más. Si llega una oportunidad, bienvenido sea, si no, no es mi afán”.

El ‘Campeón de la Vida’ también aseguró que, hoy en día, no se valora lo que se tiene, o lo que consigue: “Hoy en día nos dejamos llevar de los impulsos. Creo que hay cosas más importantes. El solo hecho de valorar lo que tenemos, lo se ha logrado y lo que podemos conseguir. La gente no valora, en este momento, ni siquiera, la capacidad de movimiento. Cuántos no hacen deporte, no se preparan o no estudian”.

Asimismo, el licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, comentó uno de los mensajes que le siempre le da a su hijo: “Siempre le he dicho a mi hijo que uno tiene que ser agradecido y valorar lo que tenga. Le he dicho a él que yo era el hombre más feliz cuándo lo tenía al lado y lo podía abrazar y jugar con él. Ahora que no lo puedo hacer, le digo a él y a los jóvenes, no saben el esfuerzo que hacen los padres por sus hijos. Los hijos tienen que darle esa motivación a los padres, como mínimo un abrazo y decirle papá y mamá, muchísimas gracias por lo que hacen por nosotros”.

Luis Fernando concluyó con un consejo: “La mejor forma para uno salir adelante es el estudio, es prepararse para después lograr esa satisfacción que cada uno quiere lograr”.

La experiencia como estudiante: “Yo pienso que todo es agradecerle a Uniminuto y pude experimentar unos docentes extraordinarios. Si todas las universidades tienen lo que pude percibir en Uniminuto, estamos bien. La educación tiene que dar unos pasos importantes donde la opinión importante es la de los estudiantes y que ellos puedan expresar lo que sienten”.

Mensaje y consejo: “Sí, a los graduados les dije eso. Apenas comienza la vida y la carrera de ellos. Que se sigan preparando y que sigan estudiando. A Jose Fernando le dije que quería ayudarle y demostrarle que el ser humano nunca se puede rendir, a pesar de las dificultades que tenga. Tiene que perseverar y que algún día se pueda lograr ese sueño”.

Oportunidad profesional: “No estoy buscando decir que me van a poner en una posición en un trabajo. Yo lo que busco es mi satisfacción personal y busco cada día algo, así sea lo más mínimo, que pueda aprender y pueda compartir con profesores, con jóvenes. Si el empleo llega en algún momento, bueno será. Lo más importante en este momento es mi alegría y satisfacción y demostrarle a mi hijo que todo se puede lograr”.