Candidatos a la Alcaldía de Bogotá: Propuestas en materia sostenible

Este 7 de octubre en Caracol Sostenible estuvieron los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Cada uno de ellos dio detalles sobre sus propuestas en términos de sostenibilidad. De esta forma, en el programa se recalcó la importancia de las políticas públicas con enfoque de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente.

Carlos Fernando Galán:

Por un lado, Carlos Fernando Galán comentó que realizaría varias cosas para que la ciudad avance frente al tema de la sostenibilidad. “Uno, Bogotá tiene que avanzar y lo vamos a hacer para enfrentar los retos que hay en calidad del aire. Ese es un problema ambiental, tal vez el más grave que tiene la ciudad en este momento. Trabajaría en la renovación de la flota, ya hemos avanzado en la flota de Transmilenio, pero hay que seguir avanzando. La clave es dar un empujón mucho más fuerte en la flota de carga”

“Segundo, tenemos que garantizar que la ciudad crezca y se desarrolle de manera sostenible, que le apostemos en muchas zonas a la renovación urbana, para ser más eficientes. Esto para reducir los desplazamientos y para que la gente viva más cerca al trabajo y a la recreación”, agregó el candidato.

Adicionalmente, Galán aclaró que ha pensado en una estrategia para la gestión de los residuos. “Tercero, tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con el manejo de residuos. Bogotá apenas recicla el 17% de lo que produce en términos de residuos. Estamos mandando 6.700 toneladas al relleno sanitario al día. Eso tiene que cambiar, es un proceso, lo vamos a cambiar con un nuevo esquema de aseo. También cambiaremos la manera como manejamos el resto de residuos, reduciremos el consumo, la producción de residuos, reciclaremos mucho más y buscaremos fuentes alternativas que nos permitan generar una dinámica energética que sea sostenible”.

Juan Daniel Oviedo:

Juan Daniel Oviedo indicó que su apuesta principal es promover la movilidad sostenible. “Bogotá debe ser una ciudad que debe aprovechar su aglomeración urbana, pero al mismo tiempo tiene que garantizar el cuidado de sus ecosistemas. Recordemos que son 17 humedales, 8 parques de montaña, 4 ríos urbanos, el río Bogotá. Tenemos que garantizar la calidad de los servicios ecosistémicos que prestan los activos ambientales”

“Por eso, proponemos una estrategia de reducción de emisiones de material particulado de 2.5 con dos estrategias fundamentales. La primera, inyectar recursos al fondo de transición para la carga liviana, que pase de diésel o de gasolina a vehículos eléctricos. Segundo, en la carga pesada, queremos hacer una emisión de bonos verdes para poder financiar la transición energética de los vehículos de carga pesada que llegan a Bogotá movidos por diesel contaminante”, comentó

Rodrigo Lara:

El candidato Rodrigo Lara indicó que el reto está en la forma en la que se tratan los desechos. “El reto es muy grande y eso pasa por una transformación de nuestras empresas de servicios públicos. Hay que tener una sola gran empresa, que permita simbiosis entre la tecnología, entre las comunicaciones, entre las basuras, el reciclaje y el tratamiento de aguas”

Además, Lara señaló que debe ser una prioridad el tratamiento del agua. “El agua que se usa debe transformarse para utilizarla en agricultura y demás. Debe reutilizarse, por ejemplo, para usos industriales. El reto realmente es crear un sistema circular de reutilización de las aguas y de los servicios públicos. Es esa vieja Bogotá que queremos cambiar”

General Vargas:

El general Vargas manifestó que la seguridad será su prioridad en la sostenibilidad. De hecho, indicó que este tema es transversal. “La seguridad es transversal a todo. Me refiero, por ejemplo, al tema de basuras. Hoy están siendo utilizadas para esconder drogas, pero es por la mala gestión que hoy está teniendo Bogotá en el tema de basuras”.

A su vez, el general dijo que se buscará la forma de aprovechar los residuos. “Definitivamente, el relleno doña Juana no va más. No podemos seguir con el manejo de residuos a cielo abierto y vamos a implementar la termo incineración en dos vías. Una, para separar los residuos que puedan ser aprovechables y en los que no para que nos generen energía limpia”.

Diego Molano:

Diego Molano afirmó que desde que fue concejal se ha enfocado en la sostenibilidad. “Tres propuestas centrales hacen parte de este programa reconstruyamos Bogotá que le presentamos a la Alcaldía. En primer lugar, ¿cómo logramos al año 2040 una Bogotá que sea cero emisiones en su transporte? Vamos a cumplir la meta que toda la movilidad eléctrica o cero emisiones sea una realidad para el año 2040.”

“Segundo, el gran proyecto Bogotá corazón de la sabana será el río Bogotá. Un río Bogotá descontaminado, con un bosque a 20 km al lado del río. Tercero, una propuesta de protección animal en torno a la seguridad. Todos los frentes de seguridad permitirán acompañar a los perritos que hoy están abandonados”.