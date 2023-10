Presidente de Sanitas: “EPS sentimos que ya está ocurriendo un apagón en la prestación de servicios”

La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) alertó sobre la posibilidad de un “apagón” en la prestación de servicios de salud en caso de que no se garantice la suficiencia de recursos a los diferentes actores del sector.

Por esa razón, las cinco cámaras de la ANDI, que pertenecen a la cadena del sistema de salud en el país, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que “actúe con celeridad” para atender esta grave crisis que ya estaría teniendo repercusiones en la atención de los pacientes.

“Desafortunadamente, hoy en día ya estamos viendo impactos, tales como cierres temporales de servicios y de camas hospitalarias; así como un ciclo de terminación de contratos entre hospitales y EPS”, alertó el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

En apagón en la prestación de servicios

En 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, el presidente de la EPS Sanitas y de la Cámara de Aseguramiento de la ANDI, Juan Pablo Rueda, explicó que ese “apagón” es una situación que ya se está presentando en los diferentes eslabones del sector.

En ese sentido, explicó que el déficit se ve en la Unidad de Pago por Capacitación, la cual es la encargada de cubrir el plan de beneficios de salud de los ciudadanos; y algunos medicamentos y equipos tecnológicos que se encuentran de este plan.

“El tamaño de ese déficit superó la afectación a las EPS y está tocando de manera importante a quienes prestan el servicio directamente y la industria farmacéutica, ya los proveedores de tecnologías del sector”, detalló Rueda.

El papel del Gobierno nacional

Por otra parte, Rueda explicó que esta crisis viene presentándose desde hace varios años, y con mayor intensidad luego de la crisis sanitaria del covid-19; sin embargo, desde el sector espera que el Gobierno nacional actúe con celeridad para hacerle frente.

En ese sentido, aseguró que lo que sí ha causado preocupación es la parsimonia con la que el Gobierno ha asumido este reto que tendría una mayor repercusión en la atención de los pacientes en el país.

“Nos preocupan que no haya reaccionado. Las razones por las que no han reaccionado no las entendemos muy bien. Pienso que nos hemos enfocado en la posibilidad de un cambio en el sistema, pero no estamos atentos con la situación actual”, señaló el presidente de Sanitas.

Hospitales y medicamentos

La mayor preocupación del sector, según indica Rueda, es que ya existen algunos hospitales que están presentando dificultades para pagar la nómina de sus profesionales y esto está teniendo una repercusión directa en la atención de los ciudadanos.

Asimismo, señaló que en algunos tratamientos de enfermedades como el cáncer, se ha presentado desabastecimiento de medicamentos y diferentes insumos,

“Nos estamos esforzando en garantizar la continuidad y protección de las personas más vulnerables y que están con tratamientos en curso. Pero si esto no se resuelve prontamente, progresivamente empiezan desaparecer medicamentos del sector o que los prestadores no tengan la capacidad de atenderlos”, concluyó Rueda.