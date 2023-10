No tenemos la capacidad para enfrentar un aumento en el combustible: Colfecar

Cartagena

Desde el Congreso de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), la presidenta de Federación, Nidia Hernández, hizo un llamado al gobierno a que escuche sus peticiones, principalmente en temas de seguridad y combustible.

“Que nos escuche y que tenga en cuenta la situación por la cual venimos atravesando el sector transportador. Hemos tenido que enfrentar innumerables cierres viales que han fragmentado las regiones del país, más de 579 bloqueos, la inseguridad que no veíamos desde hace más de 20 años y fuera de eso, en un marco de desaceleración económica demasiado grave. Por lo tanto, nos vemos realmente incapaces de poder asumir más sobre costos, más sobre todo en el combustible, que representa el 40% de nuestros costos”, dijo Hernández.

La presidenta recalcó que el sector representa 1,8 millones de empleos y con la Reforma Laboral y los sobrecostos los está llevando a una situación inviable. Así mismo, dice que no están siendo escuchados por el Ministerio del Trabajo.

“Lamentablemente nuestro sentir es que no estamos siendo escuchados. Que todas las sugerencias, inquietudes, preocupaciones no están siendo tenidas en cuenta y es así que vemos que nuevamente radican una Reforma Laboral que realmente no está atendiendo ni el sentir ni las preocupaciones, ni objeciones que tenemos desde el sector empresarial”, recalcó Nidia Hernández.

Finalmente, piden que el presidente Gustavo Petro cumpla su promesa de llevar a cabo las mesas técnicas entre la cámara intergremial del transporte y el ministerio de hacienda.