Germán Cano brilla en Copa Libertadores y vuelve la duda ¿Tiene nacionalidad colombiana?

El argentino Germán Cano vive una temporada de ensueño con Fluminense de Brasil, tal vez las más importante de su carrera deportiva. Además de ser el segundo goleador del mundo en lo corrido del 2023, el atacante acaba de clasificar a la final de la Copa Libertadores, siendo el máximo artillero del equipo de Río de Janeiro en el certamen.

El delantero de 35 años ha convertido 12 goles en 11 compromisos con el Flu en la Copa. El más reciente valió una clasificación a la final, convirtiendo a los 87 minutos en el duelo ante el Internacional de Porto Alegre, para dejar el marcador 1-2 y 3-4 en el global a favor de su club.

Como sucede cada vez que el goleador histórico del Medellín brilla en el fútbol internacional, surge una pregunta entre los fanáticos colombianos, para los más distraidos una propuesta, “hay que llevarlo a la Selección Colombia”, “¿Germán Cano está nacionalizado colombiano?”.

El mismo Cano le explica

Pues bien, el mismo Germán Cano le comentó a El Alargue de Caracol Radio hace unos meses porque no pudo nacionalizarse y, por tal motivo, porque no puede llegar a ser convocado a la Selección Colombia.

“Lo que pasa es que no llegué a estar el tiempo necesario que me pedía migración para poder cumplir esos dos años que obligatoriamente me pedía, estuve un año y medio en el 2018 y salió la oportunidad de venirme a Brasil y no pude cumplir esos dos años. Estaba haciendo todos los trámites para poder nacionalizarme, pero no se dio. Quedó todo en cero y no se pudo resolver ese tema”, explicó.

En dicha oportunidad el argentino también comentó que hubiera considerado jugar para el país; sin embargo, nadie lo buscó en su momento. “Si es que me llamaban, uno lo pensaría por todo lo que vivió en el país, porque mi hijo es colombiano y en su momento realmente quería no ocupar un cupo de extranjero y que pudieran llegar más jugadores al equipo. Primero fue eso, que era lo que queríamos, nunca tuve ningún llamado, pero bueno, hoy por hoy me toca estar en otro país y trabajando aquí. En su momento nadie me llamó, sí hubo mucha prensa que hablaban que me iban a llamar, pero eso no sucedió”.

Germán Cano ha convertido 36 goles a lo largo del año, siendo el segundo máximo anotador en el mundo, solo superado por el noruego Erling Haaland, del Manchester City, con 37 tantos.