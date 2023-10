Alertas por debilitamiento de la democracia en Suramérica

Bogotá

Juristas académicos de nueve países se reúnen hoy y mañana en este congreso para debatir sobre asuntos que impactan a la región.

El panel del hoy se denomina “Democracia de consenso en el Estado de Derecho” y varios de los asistentes coinciden en qué, en varios países de América del Sur, hay un fenómeno en el que el poder ejecutivo quiere sobreponerse al judicial.

“Los intentos populistas en la región se manifiestan en la manipulación que realizan los ejecutivos de los instrumentos económicos. Argentina ha tenido una historia dramática en esta materia a través de decretos de emergencia económica, pero probablemente lo más grave sea la manipulación del poder judicial a través de lo que es la gestión de los nombramientos de los jueces, particularmente de los jueces constitucionales para designar personas proclives al gobierno autónomo y que en consecuencia se anula el control que ellos deben ejercer”, explicó Marisol Peña, exmagistrada en Chile.

A su turno, Armando Andruet, exmagistrado en Argentina, habló sobre el falseamiento del Estado de Derecho

“Luego hay un gran número de países en América Latina, entre los cuales está mi país, Argentina, en donde esa democracia está, digamos, con claroscuros. Hay, en definitiva, momentos de mucho brillo y momentos de una gran oscuridad. Y esas situaciones no nos deben dejar encandilar el brillo, sino que nos debe preocupar la oscuridad que hay. Es decir, entonces son países en donde la democracia está en situaciones de fragilidad y no en el sentido de fragilidades institucionales por golpes militares o políticos, sino, en definitiva, por presencias inter o interiores a la democracia que amenazan a la propia democracia. Y luego hay un núcleo de países en donde, definitivamente, el sistema democrático está absolutamente avasallado, superado por gobiernos totalitarios, pero con un vestido, pero con un vestido de pseudo-democracia. Y eso es lo que se llama propiamente el falseamiento del Estado de Derecho, un Estado que funciona como si fuera lo que en realidad no es”.

Y Rafael Vadel, jurista y académico de Venezuela, advirtió que se está aprovechando el Poder Judicial para construir fachadas de constitucionalidad que en eventos como este quedan al descubierto.

“El doctor Brewer, querías, documenta a través de sentencias, a través de casos concretos, lo que él llama la constitución de plastilina. Una constitución que la va modulando, la va modificando el juez constitucional, rompiendo todos los límites de interpretación. Porque es claro que el juez constitucional puede interpretar la norma constitucional, pero hay principios de interpretación. Los principios de interpretación son a favor de los derechos, principios a favor de la sociedad, a favor de las libertades. Ahí tú puedes interpretar una norma constitucional, pero restrictivamente ninguna. Nuestros pueblos están siendo gobernados en estos momentos por personas con pensamientos regresivos, que se valen de jueces constitucionales, que con esos pensamientos regresivos reinterpretan el texto constitucional”.

Este viernes se debatirá en este congreso los desafíos del derecho frente a la Inteligencia Artificial.