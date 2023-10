“Nos alejamos de la campaña de Mauricio Jaramillo”: Renzo García

Ibagué

La aparición pública de la representante a la Cámara por el partido Liberal, Olga Beatriz González junto al candidato a la Alcaldía de Ibagué por el Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié desató una fuerte controversia política en la ciudad.

La primera reacción vino del aspirante a la Alcaldía de Ibagué por la Alianza Verde, Renzo García quien inicialmente había recibido el apoyo de la mencionada representante a la Cámara y lamentó que la congresista ni el partido Liberal honraran su palabra.

“Decidimos marginarnos de la campaña a la Gobernación de Mauricio Jaramillo porque vimos que ese partido no está cumpliendo sus compromisos. Incluso yo terminé apoyando a Mauricio Jaramillo sin ser de mis afectos sin compartir su práctica política pero como fue presentado por Camilo Delgado decidí apoyarlo y cumplí. Hice campaña y honré mi palabra y los acuerdos. No voy a aceptar que un día me apoyan y otro día que están apoyando a otro candidato. Yo creo en la política como la ciencia del ejemplo”, dijo García al ser consultado por Caracol Radio.

Renzo García, actual diputado y aspirante a la Alcaldía de Ibagué aprovechó para fustigar las acciones del candidato por el Pacto Histórico y también diputado, Marco Emilio Hincapié.

“Hincapié fue un diputado que no promovió ningún debate de control político a la administración de Ricardo Orozco además fue presidente de la corporación con el apoyo de las mayorías Barretistas además ayudó a elegir a una contralora que no controla nada”, dijo García.

Finalmente, el aspirante por la Alianza Verde manifestó que seguirá hasta el final de la campaña y descarta algún tipo de alianza.