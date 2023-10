Nicolás Benedetti sufrió grave lesión con el Mazatlán: adiós a la temporada

Nicolás Benedetti se lesionó gravemente con Mazatlán. (Photo by Sergio Mejia/Getty Images) / Sergio Mejia

Pésimas noticias desde territorio mexicano. Nicolás Benedetti estará un largo periodo fuera de las canchas, luego de haber sufrido una gravísima lesión en el duelo entre su equipo, el Mazatlán, y Tigres en la décima jornada del Torneo Apertura.

La desafortunada acción ocurrió el pasado sábado 30 de septiembre en el Estadio de Fútbol El Kraken, donde Mazatlán oficia como local. Si bien Benedetti comenzó el duelo con una buena asistencia para el tanto de Aké Arnaud Loba, la desazón llegó durante el tiempo añadido de la primera mitad.

Cumplido el minuto 45+1, el exjugador del Deportivo Cali ingresó al área con balón dominado y al querer recortar hacia dentro para eludir a su marcador, sintió un dolor en la parte externa de su rodilla izquierda. A raíz de ello terminó cayendo al césped y de inmediato solicitó la atención médica. Las muestras de dolor eran sumamente evidentes.

Tras varios minutos siendo revisado, el cuerpo médico le avisó al entrenador Ismael Rescalvo, con previo paso por Independiente Medellín y Envigado, que no había más remedio que hacer la sustitución. Eduardo Bello terminó ingresando en elugar del colombiano.

Si bien no hubo comunicado alguno el club con el pasar de las horas, la prensa mexicana especuló con una lesión grave por el historial que trae consigo el jugador de 26 años. Y es que cuando en el año 2019, cuando se encontraba disputando el Preolímpico Sub-23 con la Selección Colombia, Benedetti sufrió una rotura del ligamento externo de la rodilla derecha.

Pésimas noticias

El comunicado del Mazatlán llegó dos días después del duelo que terminó con derrota 2-3 para el cuadro cañonero. A través de redes sociales se confirmó lo peor.

“Bendetti sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior izquierdo, por lo que será intervenido en estos días. El tiempo de recuperación está sujeto a evolución”, informa el parte médico. Si bien no se especifica el tiempo que estará de baja, este tipo de situaciones no se resuelven en menos de cinco meses, razón por la que no jugará más este año.

Los problemas físicos le llegan al mediocampista caleño justo cuando venía subiendo su nivel. Y es que en nueve duelos disputados durante el Apertura, acumulaba dos goles y tres asistencias. Siendo así el de mejor registros en todo Mazatlán.

Ahora tendrá que esperar nuevamente para regresar a los terrenos de juego. Vale recordar que esta es la quinta lesión que sufre a lo largo de su carrera y la segunda que pasa jugando con el Mazatlán. La última había sido una lesión de muslo que lo sacó por poco más de una semana.

Con el América de México tuvo una fractura de dedo en la temporada 18-19, más adelante pasó por una rotura del ligamento externo de la rodilla (181 días sin actividad) y finalmente contó con una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera por casi un mes enel periodo 20-21.