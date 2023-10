Exclusivo: Telemedellín produjo millonaria serie documental que NO puede emitir / Telemedellín ( Cortesía )

Medellín, Antioquia

Caracol Radio conoció que el Canal Telemedellín tuvo que dar la orden de archivar una serie documental sobre la vida del cantante Darío Gómez Zapata, a pesar de haber invertido cientos de millones de pesos de recursos públicos para su producción y no haberla emitido.

Resulta que el canal público local, adscrito al distrito de Medellín, produjo una serie documental completa que incluía entrevistas, videos musicales, salidas a campo, entre otras; pero NO se aseguró que tener los derechos de patrimoniales del cantante de música popular y parrandera, antes de empezar a realizar la serie; y hoy, ante la imposibilidad de conseguirlos, deberá archivar la serie sin emitirla en ningún espacio.

La serie llamada “La voz del rey. Del pueblo y pa´l pueblo” fue ideada en el segundo semestre del 2022, tras la muerte por un infarto del reconocido cantante antioqueño. Para esto se destinó un equipo de trabajo, incluyendo un realizador.

Además, se dispuso de equipo técnico, camarógrafos, salas de edición, creación de línea gráfica, viáticos para entrevistas en otros departamentos del país y todo lo necesario para producir una serie documental, que se pensaba de unos tres capítulos, pero que hoy tiene seis capítulos terminados y se proyectan entre 10 a 12 capítulos.

Desde Telemedellín se estimó inicialmente que la emisión en el canal local del primer capítulo sería para el primer aniversario del fallecimiento del cantante, el 26 de julio. Para esto se empezaron a emitir avances en la programación, piezas publicitarias en redes sociales y se mandó a generar merchandising para repartir en la Feria de las Flores.

Sin embargo, antes de emitir, se contactó a Olga Lucía Arcila, exesposa de Darío Gómez, y dueña de los derechos patrimoniales, pero allí el Canal Telemedellín se dio cuenta que todos los derechos de televisión los había adquirido el Canal Caracol, por lo que no podría emitir la serie, ni en su parrilla ni en las redes social.

Esto podría generar un hallazgo, faltas disciplinarias o incluso ser tipificado como un detrimento patrimonial, debido a que Telemedellín invirtió cuantiosos recursos públicos en una serie que por ahora nadie podrá ver.

¿Qué dice Telemedellín?

El gerente de Telemedellín Juan David Úsuga le aseguró a Caracol Radio, que, si bien no tiene los derechos de la música de Darío Gómez, espera poder emitir el documental con una reedición, con parte de la discografía que sea liberada. Pero eso NO depende del canal, por lo que no hay claridad si se va a liberar parte del trabajo del cantante, cuándo pasaría y, además, que sobrecostos tendría para el canal una reedición.

“Se está terminando la serie, vamos en el capitulo seis de diez, pero la familia nos contó que la serie ya la habían comprado, los cuales tienen derechos de autor de toda la discografía y no la podemos usar. Ellos deben sacar la biblioteca y nosotros de allí podemos saber que la podemos usar. Ya tenemos que ver que discografía tenemos vigente para poder usar”, señaló el gerente a Caracol Radio.

Según el gerente, Telemedellín sí podrá emitir, pero depende de la publicación de la discografía; es decir, que Caracol Televisión defina que canción usará, para buscar recibir derechos para usar el resto de la discografía.