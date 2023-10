José Hernández narra su lucha por ingresar a la NASA tras ser rechazado 12 veces

Prime Video estrenó la película “A millones de kilómetros”, dirigida por Alejandra Márquez Abella y protagonizada por Michael Peña. Esta cinta narra la historia del científico José Hernández, un hijo de agricultores migrantes de Michoacán que se convirtió en el tercer latino de la historia en viajar al espacio.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el astronauta en retiro, José Hernández, contó cómo fue su lucha por ingresar a La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), tras ser rechazado en 12 ocasiones. Según el astronauta, su padre, pese a ser un campesino y no contar con los recursos necesarios, siempre alimentó su sueño de llegar a la agencia espacial: “me dio la receta que está en toda la película muy bien plasmada”.

Frente a las limitaciones para poder hacer sus estudios sobre ciencia y matemáticas, manifestó: “Yo estaba chico y no me daba cuenta de eso de que era un mundo para un americano güero blanco. Ya cuando fui adolescente tuve experiencias de discriminación y recuerdo la primera vez que le conté a mi mamá, ella me dijo: hijo, mátalos con el amor”.

