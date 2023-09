Romeo Rojas, el colombiano que quiere llegar a ser árbitro profesional en Premier League

Romeo Rojas, hermano del portero colombiano Alexei Rojas que milita en las divisiones inferiores del Arsenal, estuvo en los micrófonos de Caracol Deportes de Caracol Radio, hablando sobre cómo ha sido su camino hacia su objetivo, ser árbitro profesional en la Premier League.

El colombiano de 15 años, con madre rusa y padre colombiano, comenzó hace poco más de dos años a forjar su trayecto hacia ser juez principal. Al igual que su hermano, también pasó por la etapa de querer ser futbolista, sin embargo, después de conocer sobre el arbitraje, se decantó por esta profesión: “Desde niño, con mi hermano he estado jugando fútbol y siempre me ha apasionado. Desde hace 2 años, mi opinión cambió de cómo llegar a ser profesional, antes quería ser futbolista, meterme a una academía y seguir por ese camino, pero entendí que habían otras opciones. Escuché sobre el arbitraje y hay un camino más simple para llegar al fútbol profesional aquí en Inglaterra. Desde que tengo 14 años llevo dándole”.

Actualmente, Romeo está como juez en la octava división de Inglaterra, en dónde cada fin semana hace parte de la terna arbitral en 3 o 4 encuentros: “Yo cada semana estoy en 3 o 4 cuatro partidos como árbitro. Dos como asistente, dos como juez central. Actualmente estoy en la academia del Tottenham y en ligas de mi condado. Es como la octava o novena división de Inglaterra”.

Su opinión del VAR: El VAR es bueno cuando se usa bien. Desafortunadamente, pocas veces se usa bien. Se demora mucho para tomar una decisión o a veces, no sé qué es lo que ven. Es obvio una decisión y se toma otra. Yo creo que es bueno cuándo se usa bien.

El gol anulado a Lucho Diaz frente al Tottenham: Yo sólo vi la repetición en el entretiempo. Lo primero es que vi la jugada como fuera de juego, después, cuando mostraron otro ángulo, me pareció que no estaba adelantado.

Llegar a la Premier: Aquí en Inglaterra hay un sistema bien diseñado para llegar a la Premier. Hay diferentes niveles que uno tiene que pasar para llegar a niveles de fútbol más alto y para pasar, hay que arbitrar una cantidad mínima de partidos y hay que ser observado varias veces. Yo ahora soy nivel 7, que es lo mínimo. Cuando cumpla 16, puedo empezar mi promoción y cada temporada puedo ir subiendo de nivel. Los de la Premier son nivel 1. Yo creo que si subo un nivel por temporada, más dos o tres temporadas en segundo o tercer nivel, en 10 años podría estar en la Premier.

¿Ser juez es de tiempo completo?: Aquí el arbitraje no es tiempo completo hasta que no estás en las tres ligas más altas de Inglaterra, la Premier, el Championship y la League One. Yo si pienso estudiar otra cosa, me gustaría aprender desarrollo de negocios o finca raíz. Ser emprendedor.

