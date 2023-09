Jardínes del Externado: así contribuye la universidad al desarrollo sostenible

En Caracol Sostenible y desde la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental organizada por Prisa Media y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado explicó la visión que tiene esa institución sobre la sostenibilidad y cómo trabajan para desarrollar buenas prácticas y cuidado del medio ambiente.

“Estamos viviendo un momento en el planeta que no habíamos regristrado en decenios, estamos llamados todos a cooperar, a entender el fenómeno que está ocurriendo a nuestro hábitad natural, pero también estamos llamados a actuar”, inició diciendo el rector.

Aseguró que “desde la academia lo que debemos promulgar es ciertamente educación, pero educación con el ejemplo. No basta con divulgar si no practicamos y no damos una muestra de aquello que puede ser realidad y una muestra de aquello que hacemos con la conducta. En la Universidad Externado se está llevando a cabo un esfuerzo. tenemos 2000 especies nativas, cultivamos las flores, los árboles y tenemos un microclima a escasos 800 metros de la plaza de Bolívar, un lugar único en Bogotá, lo que es un ejemplo para los estudiantes”.

Nieto explicó que desde la universidad se esán divulgando mensajes de cooperación ,”de entendimiento y actuaccion. Eso es lo que nosotros llamamos cooperar con los objetivos de desarrollo sostenible, conocerlos, actuar frente a ellos y programarnos para que en el futuro todos atendamos un mismo patrón de conducta tendiente a preservar el planeta”.

Así mismo, el rector de la Externado explicó la iniciativa los jardines del Externado, que cuentan con 40.000 plantas, 89 especies de flores, 4.044 árboles y 328 jardineras, y un “equipo humano que con mucha dedicación mantiene en las mejores condiciones a las especies que hacen parte de la Universidad”.

Nieto afrimó que además de apreciar la belleza de los jardines, los visitantes y estudiantes pueden conocer, por medio de Códigos QR, información como el nombre común, científico e indígena, la clase, el origen, familia, altura máxima y la historia de las especies que hacen parte del campus universitario.