Hay tres categorías de trabajo que sobrevivirán a la inteligencia artificial: Michiu Kaku

En una reseña sobre su vida, la periodista Kate Murphy explica que Kaku “cuando no intenta completar la teoría del todo de Einstein, escribe libros que explican la física y cómo los desarrollos en este campo darán forma al futuro”.

Estará en Colombia el próximo viernes 13 de octubre en Corferias, en Bogotá. Dará una conferencia sobre la ciencia, la educación y el futuro. Antes de su llegada al país, habló con 6AM de Caracol radio.

Doctor Kaku, en su libro ‘El futuro de la humanidad’, habla de la importancia de considerar la posibilidad de vida extraterrestre. ¿Por qué?

Michiu Kaku: Cuando exploramos el espacio exterior tenemos que preguntarnos: ¿somos los únicos? Y si somos los únicos, ¿qué pasa con la probabilidad de que pueda haber civilizaciones más avanzadas que ya dominen los viajes espaciales?. Por un lado, se trata de una cuestión de seguridad nacional. Si representan o no un peligro potencial, no lo creo. Pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y significa que podría haber nuevas leyes de la física que pasamos por alto. Si estos extraterrestres existen y no sé si existen o no entonces han viajado cientos de años luz para llegar a la Tierra. Eso significa que tienen una tecnología cientos, miles de años más avanzada que la nuestra y podrían suponer un peligro. Por eso tenemos que estudiarlos. Ahora bien, es difícil estudiarlos porque la mayoría de los informes son relatos de testigos presenciales que no son fiables. Tenemos que tener películas. Necesitamos tener cintas de video. Necesitamos tener datos para tomar una decisión firme sobre si son reales o no o si no son más que una ficción del polvo de alguien en su telescopio. Entonces no lo sabemos. Pero vale la pena estudiar esto porque, aunque las posibilidades de que provengan de espacios extraterrestres son muy pequeñas, si es cierto, podría cambiar la historia mundial. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado al estudiar estas cosas en lugar de reírnos de ellas y considerar ese fragmento de nuestra imaginación.

Muchas escuelas alrededor del mundo están empezando a cuestionar el uso frecuente de pantallas electrónicas en las clases, ¿cuál es su opinión sobre este tema?

Michiu Kaku: Bueno, cada tecnología tiene una desventaja. Cada tecnología y las computadoras son, por supuesto, otra tecnología que debemos considerar. Pero el potencial de las computadoras es enorme. Estamos hablando de la suma total del conocimiento humano, el conocimiento humano colocado en un teléfono celular que es inimaginable. Por eso los beneficios de Internet son increíbles. Pero hay problemas, como le gusta decir a Deng Xiaoping: cuando abres la ventana, a veces entra aire fresco, pero a veces vuela. Las moscas entran con el aire fresco. Así que tenemos que preocuparnos por el hecho de que Internet contiene todo el conocimiento humano, en cuyo caso tenemos pornografía, mentiras, declaraciones incendiarias, declaraciones que no son ciertas en absoluto. Como consecuencia, las personas pueden causar un daño tremendo. Por eso en las escuelas tenemos que enseñar a la gente cómo tener pensamiento crítico, porque hay tanto conocimiento en Internet que gran parte de este conocimiento podría ser inventado, podría ser falso. Por eso tenemos que enseñar a la gente que Internet es un arma de doble filo, un filo de la espada puede cortar contra la ignorancia, la pobreza, la enfermedad, crear iluminación, crear nuevas industrias. Ese es el lado bueno de la espada. Pero el lado malo de la espada es que propaga el racismo, difunde pornografía, difunde todo tipo de tonterías y mentiras. Así que tenemos que ser capaces de lidiar con eso y proteger a los jóvenes contra los excesos de Internet, porque Internet contiene todo el conocimiento humano, incluido el conocimiento humano falso.

Siempre estamos advirtiendo sobre los peligros de que los robots destruyan trabajos humanos, pero hay trabajos que a los robots les resulta difícil duplicar. ¿Podrías pensar en algunos ejemplos?

Michiu Kaku: Pero olvidamos el hecho de que los robots son básicamente grabadoras glorificadas. Pueden realizar tareas repetitivas una y otra vez. No son originales. No pueden crear nada nuevo. Así pues, hay tres tipos de empleos que sobrevivirán y prosperarán en el futuro. La primera categoría de trabajos que no pueden realizar los robots es el trabajo manual. Eso no es repetitivo. Reparar la taza del inodoro, recoger la basura, la jardinería, carpintería. Los robots no pueden hacer eso porque cada uña es diferente. Cada carpintería es diferente. Cada casa es diferente. Los robots sólo pueden hacer cosas que se repitan una y otra vez. La misma cosa. Así que el trabajo manual que no sea repetitivo sobrevivirá. En segundo lugar, trabajos que son intensamente personales, como asesoramiento, asesores, personas que interactúan directamente con el público. No pueden ser realizadas por robots porque los robots no entienden de sentido común. No entienden los deseos de la gente. No entienden los problemas de la gente. Si eres estudiante y necesitas asesoramiento profesional, no puedes acudir a un robot para obtener asesoramiento profesional. Quiere hablar con un ser humano que ya comprenda el mercado laboral y los problemas de conseguir un determinado tipo de trabajo. Entonces, trabajos que implican asesoramiento, trabajos que implican relaciones personales. Cada relación personal es diferente. Los robots sólo pueden manejar cosas iguales. En tercer lugar, empleos que requieren pensamiento estratégico. Estos son los líderes de una empresa. Estas son las personas que tienen que elaborar estrategias sobre el futuro e imaginar el futuro. Los robots no pueden imaginar el futuro. Apenas pueden entender el presente. De modo que los empleos que requieren liderazgo y creatividad prosperarán. Como obras de arte. Por ejemplo, los robots pueden copiar obras de arte mejor que un humano, pero no pueden crear nuevas obras de arte que emocionen e iluminen a las personas. Entonces los artistas tendrán trabajo en el futuro si son escritores creativos. Las cosas que los robots creativos no pueden hacer porque se destacan en tareas repetitivas. Así que éstas son tres categorías de trabajos que sobrevivirán durante muchos años, incluso en la era de las computadoras.