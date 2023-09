David González busca prolongar el buen inicio con Deportes Tolima: reciben a Boyacá Chicó

En el segundo partido de la decimoquinta jornada de la liga colombiana, Deportes Tolima recibirá en casa a Boyacá Chicó. El partido iniciará a las 8:10 p.m. (hora colombiana) y tendrá como escenario el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Usted podrá vivir toda la acción de esta fecha a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Desde la llegada de David González al cuadro de Ibagué, se han dado los resultados que tanto buscaba el equipo para consguir un cupo entre los ocho. Estrenando con victoria en casa ante Envigado e imponiéndose en la visita a Junior, acumulan 19 puntos que los ubican a una unidad del tan deseado lugar.

A pesar de la racha de victorias que ya acumula, el entrenador se mantiene con los pies en la tierra. “Cada que hay un cambio de entrenador y el que llega de pronto no tiene el mejor resultado, el casete que tenemos para salir a rueda de prensa es no tengo la varita mágica, ahora no podemos decir que sí la tengo. No nos podemos acomodar. Encontré un grupo de jugadores talentosos, muy buenos”, afirmó dejando en claro que las victorias son el resultado de la preparación de los Pijaos.

Aunque su objetivo principal es la clasificación a cuadrangulares, se mantiene enfocado un partido a la vez. “Todos los partidos, vamos a salir a ganarlos y ya miraremos qué trae el juego”, añadió de cara al duelo que deberán conseguir, sacando ventaja de su condición de local.

Teniendo claro el domino que han mostrado los locales, el cuadro Ajedrezado deberá cuidarse. Con 14 puntos no hostenta de un privilegiado lugar y ha sido relegado a la decimoséptima casilla al acumular solo dos victorias, ocho empates y cuatro derrotas, siendo la derrota por la mínima ante Águilas Doradas su más reciente resultado.