“Nosotros entregamos el predio si nos reubican”: habitante de Villa Resistencia

Ibagué

Caracol Radio dialogó con una de las lideres de los residentes de Villa Resistencia, invasión ubicada en la comuna 8 de Ibagué, que aseguró que en el sector son más los buenos que los malos, contrario a lo que manifiesta la comunidad de la Ciudadela Simón Bolívar que afirma que este asentamiento un foco de inseguridad.

“La realidad que se vive en Villa Resistencia, si, uno no dice que no haya problemas de inseguridad con algunas personas, pero somos más los buenos, acá viven niños, adultos y ancianos, nos están estigmatizando”, dijo.

Además, aseguró que, aceptan que existen problemas de seguridad y de comercialización de estupefacientes con algunos residentes en Villa Resistencia, pero recordó que son casi tres años desde que se tomó la decisión de invadir por la situación económica que afrontaban, luego de este tiempo son más de 300 familias que residen en el sector.

“Somos familias que viven del día a día, no tenemos para pagar un arriendo, otra verdad, allá hay algunas personas que están vinculadas a temas como el microtráfico, pero esto no es nuevo en la zona, por ejemplo, el Parque de las Jirafas”, manifestó.

A la vez, sostuvo que, a la comunidad de la Ciudadela Simón Bolívar les piden comprensión, porque ellos solo están luchando por un derecho, que desean tener una vivienda digna, por lo que pide que no los cataloguen solo como una invasión de descomposición social.

“Todo lo que pasa es culpa de Villa Resistencia, acá entraron una moto, se le avisó a la Policía y ellos vinieron por eso, de resto no ha pasado ninguna novedad de robo que se haya publicado, decirle a la comunidad no somos malas, hay madres cabeza de familia, necesitamos una vivienda digna, por eso pedimos que no nos censuren, acá hemos sufrido muchas dificultades”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que, en el predio solo viven familias que tienen una necesidad, que aceptan que existen hechos delincuenciales pero lo que tienen claro es que, no desocuparán el terreno hasta que se les entregue una reubicación.

“Decirle al alcalde Hurtado que si no tenemos una reubicación, no vamos a entregar el predio, él en una ocasión nos prometió la reubicación de algunas familias, por eso esperamos que nos cumpla, reiteramos estamos en la disposición de entregar el predio pero si nos reubican”, puntualizó.