Mutualser EPS invita a solicitar autorizaciones de medicamentos sin salir de casa

Con el fin de crecer a diario en la calidad de los servicios, la EPS actualiza de manera constante su página web www.mutualser.com con información precisa que ayuda a los usuarios en la gestión de medicamentos y otros servicios de salud, que se pueden realizar desde el teclado del teléfono móvil, un computador personal o un café internet, y con el atractivo, nada despreciable, de no requerir movilización o traslado alguno a una sala de atención al usuario.

¿Cómo lo puedes hacer en sencillos pasos?

Con un solo click al ingresar a www.mutualser.com aparecerá una ventana emergente donde los usuarios deben ingresar sus datos personales y nombre del medicamento que indica su receta médica, que en ocasiones no es el mismo de la caja o el empaque. De inmediato el sistema le hará saber si es necesario que autorice o no su medicamento; en caso de requerirlo, este deberá seguir los pasos que le indica la página, y si la receta definitivamente no requiere autorización, el usuario podrá retirar sus medicamentos en la farmacia asignada que le aparecerá en la pantalla, que de paso le arroja la dirección, teléfono y nombre completo de la misma.