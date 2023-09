La salud es un reto de región en el eje cafetero

Eje Cafetero

El Eje Cafetero cuenta con una población cercana al 4.7% de la población total del país, con una característica, es considerada una población envejecida y que ha venido teniendo una reducción en natalidad según el comparativo de los censos del año 2005 y 2018, teniendo más adultos mayores que muchos departamentos, siendo Quindío el departamento con más índice de población mayor de los 65 años por cada 100 jóvenes, seguido por Caldas y luego está Risaralda.

Lo anterior representa un reto importante en temas de Salud, por esto desde Caracol Radio se convocó a un gran foro donde la salud fue el tema central, así que se contó con la participación de entidades como clínicas, direcciones de salud de Manizales, Pereira, Dosquebradas y Risaralda, al igual que Instituciones Prestadoras de servicios de Salud y entidades de atención psiquiátrica y de bienestar.

Carlos Humberto Orozco secretario de Salud de Manizales habló sobre este conversatorio y las acciones que se están desarrollando para fortalecer la salud.

“Lo primero es que tenemos que reconocer que hay una crisis con un incremento importante en el número de casos de enfermedad mental, no hablemos exclusivamente de suicidio y para poder garantizar que sea más resolutivo, debemos potenciar todas las habilidades y competencias con las que se garantice que haya un sistema de referencia y contrarreferencia que permita la solución de los problemas, siempre pensando en la persona, siempre pensando en el individuo ,de aquí salen unas experiencias, un reconocimiento para todo lo que se está haciendo desde la empresa privada, nos debe hacer poner de acuerdo para que desde los entes territoriales conversemos realmente con el propósito de generar para los empalmes, unas tareas basadas en unos diagnósticos certeros y permitir que los nuevos gobernantes apunten a solucionar estos problemas de toda este región”.

Se requiere entonces de acciones en pro de la salud mental que partes de procesos de prevención con pacientes, familias y sus entornos, hasta la transformación del sistema de salud que trata esta problemática como cualquier otra enfermedad sin dimensionar las dificultades que puede traer un servicio inadecuado a todos los autores de la red de atención incluso post consulta, así lo destacó Luis Fernando Acosta Sanz, director administrativo Comfamiliar Risaralda.

“En el caso específico de Risaralda hoy vivimos un colapso en el servicio porque en el caso de urgencias generales, por esa misma puerta entran las urgencias de cualquier índole y entran las urgencias de salud mental, entonces son dos tipos de pacientes que requieren atención distinta. Quien acude a un servicio de urgencia por un tema de salud mental en muchos casos no es dueño de su razón en su momento por la problemática misma de su enfermedad, entonces tenemos que trabajar fuertemente en tener servicios diferenciadores. En Comfamiliar Risaralda somos conscientes de esto, estamos trabajando para tener un servicio diferenciador y esperamos optimizar la atención a este tipo de patología”.

Por su parte, el médico Jorge Enrique Rojas, director y creador de Rojas Productos Naturales, destacó la importancia del bienestar como parte de los propósitos de los servicios y programas de salud para todas las comunidades.

“Desbloqueamos la palabra bienestar y esto incluye muchas cosas en el proceso de la práctica médica, porque si realmente estamos viendo tanta problemática de lo que llamamos salud mental, que es un contexto muy amplio en la aplicación médica y lo que vemos de lo mental, es que el cuerpo llora lo que el alma oculta, entonces nos llegan mil enfermedades”.

En este conversatorio participaron entidades que desde los tres departamentos entregaron un panorama claro y real de la situación de la salud en cuanto a infraestructura hospitalaria e investigación, con entidades como la Clínica los Rosales de Pereira, Comfamiliar Risaralda, la Liga Contra El Cáncer, la Clínica Central del Quindío, Ospedale de Manizales; al igual que instituciones que trabajan por la salud mental como es el caso de Evolución IPS, el Hospital Mental de Filandia, Inos y su trabajo por los cuidados paliativos y especialistas en el trabajo por el bienestar como es el caso del Dr. Rojas.

Pero dentro de esta gran apuesta de poner a conversar a líderes de diferentes temas, el papel que cumple la a academia y el sector público no se pueden desconocer, es así como también participaron la Gobernación de Risaralda con sus programas de Salud Pública, el programa de Reducción de Consumo – SPA, el programa de Salud Mental con sus estrategias de acompañamiento a la población, la secretarías de salud de Pereira, Dosquebradas y Manizales, al igual que una agencia de publicidad y comunicaciones como Montes y Co, para dar un punto de vista sobre la divulgación de las estrategias y acciones que cambian vidas y aportan a la salud de la comunidad.

Precisamente, Alexandra Moncada, relacionista Pública de Montes y Co, habló como las comunicaciones cumplen un papel fundamental en el proceso de generar estrategias de cara a garantizar el acceso al servicio de salud y dar a conocer los servicios para la comunidad entre otros.

“Nosotros como comunicadores tenemos que entender que no solamente es el periodista o el que maneja redes como un Community Manager, acciones que son muy importantes por supuesto para la imagen, pero también hay que mostrar esos planes estratégicos donde se construye y se protege la imagen reputacional de cada entidad sobre todo una entidad como de estas de salud que tocan tantas fibras que tratan con tanta gente y que no es simplemente mostrar una imagen, sino también Sabela cuidar y saber cómo mostrar todo eso que hacen”.

La humanización del servicio y la adecuación de las instalaciones de las instituciones de la red de atención se deben enfocar en la atención de situaciones de salud mental, no es lo mismo atender una persona que llega a una unidad de emergencias por una fractura o un infarto que un a un paciente que tiene una crisis de ansiedad o una depresión aguda, y en este momento el sistema no está adaptado para esto.

Partiendo de esto, Luis Fernando Acosta Sanz, director administrativo Comfamiliar Risaralda, resaltó la importancia de que se atienda la creciente demanda de pacientes con situaciones de salud mental desde la humanización del servicio tanto para quienes esperan ser atendidos como para los profesionales y las familias, con el fin de evitar que se desencadenen situaciones que puedan afectar la integridad de las personas.

“Es un tema que pasa no solo por la capacidad instalada, sino por las condiciones de las instalaciones de todos los actores de la salud, que garanticen algo que a mi juicio hoy es fundamental, la humanización en el servicio, no solamente para el paciente sino también para sus familiares. En Comfamiliar Risaralda es hoy una de nuestras principales preocupaciones, estamos sobresaturados en la demanda primaria, especialmente en los servicios de urgencias y tenemos que buscar la forma de adecuar nuestras instalaciones para que la atención sea humana. Yo puedo tener las mejores instalaciones, los mejores profesionales médicos, los mejores equipos, pero si la actitud que para por la humanización no es lo que nos caracteriza, no hicimos nada”.

Agregó que las instalaciones que actualmente se utilizan para todos los servicios no están adecuadas para la atención de personas con casos referentes a la salud mental y esto está poniendo en riesgo a los pacientes, el personal de salud y los demás usuarios, por lo que se hace inminente, dado la creciente demanda, que se adecuen las instalaciones y se tenga un servicio diferenciador que incluso permita trabajar desde la prevención.