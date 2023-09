Jueves 28 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

75 millones de dólares es la inversión estimada en la etapa de pre factibilidad del proyecto del teleférico en el municipio de Salento

fue socializada la iniciativa de Asociación Público-Privada APP para la construcción, administración, operación, explotación comercial y mantenimiento de un sistema de turismo sostenible de cable aéreo, potencialización de calle real e implementación sendero ambiental “en busca de la palma de cera para el municipio padre del Quindío.

El gerente de Zonata Construcciones S.A.S Y Agroindustrias Del Oriente S.A.S, Hernando Márquez explicó que es un proyecto de origen privado con recursos privados que tiene varias etapas como es la estación de salida del teleférico en autopistas del café que posiblemente pueda ser en el predio de la Posada Alemana y también un sendero ecológico de Salento a Cocora que tendría un recorrido de 12 kilómetros.

Aclaró que el proyecto está en etapa de pre factibilidad a la voluntad política de la administración municipal y gobernación departamental.

Por su parte la alcaldesa de la localidad, Beatriz Díaz Salazar en diálogo con Caracol Radio se sintió optimista y satisfecha por la gran participación ciudadana y de autoridades en la socialización de la iniciativa que busca reducir la problemática de movilidad por la alta afluencia de turistas.

Reconoció la disposición del gobernador para brindar el espacio de la posada alemana que permita materializar dicho proyecto.

Dijo que también buscan promover la sostenibilidad ambiental, con un enfoque en la reducción de la huella de carbono.

No hay derecho, desesperados están las madres de familias de niños con enfermedades huérfanas, especiales o graves de la fundación Lazos Humanos porque la EPS Asmet Salud atenta contra la vida, la salud e integridad de los menores

Las madres de familia acudieron a caracol radio porque no saben qué hacer ante el calvario de esta EPS que desde hace meses no les entrega los medicamentos de alto costo, no asigna cita para las terapias, cirugías e incluso la entrega de pañales, hacen un llamado de SOS porque la calidad de vida de sus hijos se ve afectada por esta no prestación oportuna del servicio de salud.

Iván Fajardo el secretario de salud del departamento en diálogo con Caracol Radio reconoció que la entidad está colapsada por el número de quejas peticiones y reclamos de los usuarios de Asmet Salud

El funcionario sin embargo señalo que es responsabilidad de la superintendencia nacional de salud que tiene intervenida esta EPS para que responda por la oportuna atención a los usuarios en especial a los niños

En accidente de Tránsito resultó lesionado un concejal de Armenia y candidato a la corporación que chocó con un vehículo particular cuando manejaba su motocicleta

El caso se registró en el sector del barrio Galán de la ciudad cuando el concejal de la ciudad y actual candidato a repetir el cargo por el partido Cambio Radical, Ulises Uribe manejaba su motocicleta y por hechos que son materia de investigación colisionó con un automóvil.

El secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño entregó el reporte informando que el concejal sufrió diferentes lesiones por lo que fue remitido a un centro asistencial donde se recupera actualmente. Además, señaló que el caso fue entregado a la Fiscalía para que avancen en las investigaciones y permita esclarecer las causas del siniestro vial.

Vale anotar que en redes sociales el concejal se pronunció agradeciendo los mensajes de apoyo y solidaridad en medio de la contingencia. Agregó: “Estoy estable, Bendecido por unos médicos que han sido muy diligentes y esperando el proceso de recuperación en manos de Dios y de lo que los médicos decidan.

Avanza satisfactoriamente la investigación por el homicidio de un taxista en Armenia, autoridades sostienen que hay varios testigos que permitirán prontas capturas

Frente al hecho que ha generado indignación por la muerte del taxista Miguel Marino Plaza de 61 años en medio de un atraco al occidente de la ciudad, el alcalde José Manuel Ríos fue enfático en afirmar que las investigaciones ya permiten una hipótesis clara y que tengan los testigos que han permitido avanzar en el proceso.

Aseguró que la recompensa de hasta 30 millones de pesos ha motivado la colaboración de los ciudadanos para dar con la captura de los responsables porque fueron dos los involucrados en el hecho delictivo.

En cuanto a la situación en general dijo que con el gremio están trabajando de la mano para disminuir las afectaciones por inseguridad y permitir la actividad económica sin problema.

En completa normalidad se realizó la Marcha y concurso de comparsas en apoyo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro en Armenia.

En completa normalidad se realizó la concentración en la plaza de Bolívar y la posterior marcha en las principales calles de la ciudad.

Caracol Radio dialogó con varios de los manifestantes quienes reconocieron la importancia de alzar la voz para impulsar la materialización de los proyectos enfocados a mejorar las condiciones de la salud, al acceso a la educación, la recuperación de tierras con la reforma agraria.

Algunos consideran que es el momento del cambio y que a pesar de las dificultades para no lograr llevar a buen término las iniciativas confían en que prosperen para mejorar las condiciones de ciudadanos.

También manifestaron que los anteriores gobiernos no apostaron por este tipo de proyectos y ni se interesaban por la búsqueda de la paz que es indispensable en un país que ha sido permeado por la violencia.

Inició la construcción del muro en tierra armada en la mega obra Malibú – Portal de Pinares, al sur de Armenia

La secretaria de Infraestructura, Claudia Arenas, manifestó que las intervenciones en la vía que comunica el sector de Portal de Pinares con Malibú avanzan según el cronograma establecido; este megaproyecto, que en su tercera fase contó con una inversión de $2.500 millones, y una financiación total de $5.300 millones, culminará en la presente vigencia. A la fecha, el contratista completó la estabilización del terraplén, se realizó la instalación de los drenes; actualmente, se desarrollan las obras de contención. Igualmente, se dio inicio a la conformación del muro en tierra armada, para posteriormente construir la vía.

Sindicatos en el Quindío evidencian la crítica situación de trabajadores de salud por falta de salario

El subdirectivo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Esteban Bernal sostuvo que recibieron las denuncias sobre la falta de pago de salarios al personal de salud en los hospitales de la cordillera lo que vulnera directamente las condiciones económicas de los trabajadores y sus familias.

Exigió la intervención oportuna de los entes competentes para que se brinden las garantías laborales por la problemática que se genera a raíz de la des financiación al sistema de salud.

25% de avance en la construcción del muro de contención, mantenimiento y rehabilitación del puente La Soledad entre Quimbaya – Filandia que tiene una inversión de 150 millones de pesos,

Los trabajos buscan estabilizar el talud de la banca en la vía de acceso, además de reparar los muros en gaviones y darle preservación en cuanto a pintura y barandas a la estructura de paso.

Hoy 28 de septiembre, en el mundo se conmemora el Día contra la Rabia, una enfermedad viral que es mortal pero prevenible. Por eso, desde la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud, han inmunizado 21.410 peluditos por medio de actividades permanentes de vacunación antirrábica gratuita en todas las comunas de la ciudad.

Desde las inmediaciones del estadio de Atletismo ubicado contiguo a la tribuna occidente del estadio Centenario al sur de Armenia. fue emitido el noticiero de mediodía de Caracol Radio para conocer en detalle el avance de las obras que quedarán en este punto para los juegos nacionales y para nacionales Eje Cafetero.

La secretaría de infraestructura de la alcaldía de Armenia Claudia Arenas entregó detalles de cómo avanza la remodelación de este escenario deportivo, en total en conjunto vamos en un 79% de ejecución de todos los escenarios, del estadio de Atletismo el avance es de un 75% en una semana estará terminada la instalación del tapete sintético,

La funcionaria aclaro que una vez terminada e instalada la pista sigue el proceso de certificación por la organización internacional por 25 días, para tenerlo listo el 30 de octubre.

El alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos Morales en diálogo con Caracol Radio señalo que esta es una de las obras base de los juegos nacionales, Mondo es el mejor contratista del mundo para este tipo de escenarios que servirá para certámenes internacionales.

Jorge Beltrán entrenador de Atletismo del Quindío indicó que realmente es una obra que necesita el departamento del Quindío sino para las regiones vecinas como Tolima, Valle del Cauca, y demás y técnicamente adecuado para la práctica de las diferentes disciplinas del atletismo, estamos ansiosos porque el estadio esté terminado y poder entrenar, formar y competir

Carlos Julio Villamil, presidente de la Liga de Atletismo del Quindío expresó “Para nosotros como directivos y deportistas tener un estadio de atletismo es lo más grande que podemos tener, y la garantía que sea Mondo el contratista que esté a cargo de la obra porque son los más expertos en este tipo de escenarios, vamos a tener un compromiso grande de cuidado y mantenimiento de este escenario y desesperados para prontamente poder usarlo en la práctica del deporte.

En deportes, Caciques del Quindío ganó su primer partido en la copa intercontinental de fútbol de salón que se lleva a cabo en Pitalito en el Huila, al derrotar 5 a 3 a Calvario latinos de México, hoy será el segundo partido a las 8 de la noche frente a Faraones de Pitalito

Por su parte las chicas de Caciques del Quindío ganaron el partido de ida de los cuartos de final de la liga nacional de fútbol de salón al derrotar 5 a 2 a Sabana de Cundinamarca, el partido de vuelta será el fin de semana en el coliseo del municipio de Buenavista.

De otro lado, en la liga profesional de baloncesto de Colombia, Cafeteros de Armenia perdió 87 a 80 contra Team Cali en el segundo partido del campeonato.

Miércoles 27 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío