Jhon Solis sueña con la Selección: hay que estar preparado para cuando llegue el momento

En la victoria 1-2 del Girona ante Villareal, Jhon Solís finalmente tuvo su gran debut y sus primeros minutos en cancha despertan las esperanzas de ser convocado por Néstor Lorenzo. El mediocampista habló con El Vbar de Caracol Radio sobre su pasado en Nacional y el gran salto que ha dado en el fútbol Español.

Con su equipo como líder parcial, por encima de Real Madrid y Barcelona, recuerda sus inicis en el fútbol profesional de la mano de Lucas González y agradeció a Nacional por ser ese primer paso hacia el éxito que ha tenido en el fútbol internacional. “Yo la verdad amo la institución yo era muy feliz jugando con el equipo, aprendiendo, entrenando, creciendo, pero mi trabajo hizo que llegara una oportunidad que es única”, compartió el jugador de 18 años.

“Me irán soltando las riendas, son muy poquitos los jugadores jóvenes acá el equipo y entre esos estoy yo, me van llevando y de a poco”, añadió luego de su debut, agradecido con la hinchada tanto de Nacional como de su actual equipo. Destacó el apoyo del cuerpo técnico y de sus compañeros en España que le han permitido darse a conocer y aprender en el proceso, de cara a la posibilidad de representar a la Tricolor.

Debut con Girona

Primeros minutos en España: Ha sido todo muy positivo en muy poco tiempo la adaptación siempre es muy difícil pero ya es como tu la tomes. Tuve la oportunidad de jugar unos minutos conta Villareal y me hace mucha ilusión debutar porque de cara a lo que viene siempre es bueno estar bien anímicamente. Este equipo es un gran equipo, esperemos que sigamos con esta senda que venimos.

Quién lo llevó al fútbol profesional: Como todos saben yo soy un chico del pueblo de Guacarí, Valle del Cauca. Allá en las calles y canchas en el Club Racing Deportivo inicié mi carrera en el fútbol de niño. A los 14 años, el profe Camilo Pérez va y me ve a Cali en un torneo y decide llevarme a Nacional y allá empezó toda esta travesía en la Sub-15, Sub-20. Y el profe Leandro Restrepo es el que me acerca al equipo profesional y ya me voy ganando un espacio durante el tiempo.

Qué le pide el técnico: El profe Michel es un gran Míster, sabe mucho de fútbol y tiene muy claro lo que quiere. A mi me ve en el mismo rol, también como un 6 puro, pero con el pasar de los entrenos le he mostrado que también me gusta ir al ataque, que me gusta la pelota he ir hacia adelante, entonces en ese doble pivote el profe me piensa utilizar y encaminar a lo que es la consolidación.

Primer puesto en España: Este equipo siempre trata de ir a por más, queda muy claro que ya después de la séptima fecha no es casualidad que el esté por encima de nombres místicos como Real Madrid o Barcelona, todo es de trabajo y se encamina a eso, al diario, al aprender, yo también estar muy atento a cuando me pueda tocar porque acá los partidos son muy intensos, entonces siempre debo estar ahí pendiente y trabajar para ganar minutos, ganar un espacio que en realidad es lo importante.

Destaca a su corta edad

Titularidad: Soy muy joven, mi salto fue muy rápido, pero acá me ven el potencial para iniciar de una vez. Claro que el jugador joven se le lleva de una manera distinta, porque hay jugadores experimentados y jugadores que ya llevan un cierto bagaje en el club, pero si el joven puede recibir responsabilidades y si las adquiere bien es soltarle las riendas. Yo soy un jugador que le gusta eso y que también le pone el pecho a la brisa, entonces a medida en que vaya demostrando que estoy listo, me irán soltando las riendas, son muy poquitos los jugadores jóvenes acá el equipo y entre esos estoy yo, me van llevando y de a poco.

Pasos agigantados: Yo en Nacional ya era titular, ya me había ganado el espacio y llegar acá a un equipo de Europa que al fin y al cabo termina siendo la liga española es una magnitud grande. Está bien ir de a poco pero también hay que ir apretando. Si uno cree y demuestra que es capaz, no hay nada que diga que no. La idea es demostrar y trabajar porque nada llega porque sí, yo lo digo siempre, si trabajas para minutos tendrás minutos y ya vendrán cosas como selecciones. Pero todo partiendo desde el trabajo desde asumir responsabilidades. Hay jugadores jóvenes en el mundo que hacen cosas grandes y por qué un colombiano joven no.

Elogios: Yo creo que hay que encontrar una regularidad y no solamente en la cancha sino en todo. Cuando en los partidos te vaya muy bien, tratar de estar muy tranquilo y claramente habrá partidos donde no saldrán las cosas como las querías. Claro que es muy bueno que la gente te apoye y te aprecie, el cariño de la gente es espectacular, creo que es de lo más lindo del fútbol, pero estar tranquilo es la clave para seguir con los pies en la tierra.

Paso por Nacional

Divisiones inferiores en Nacional: Es curioso porque yo en Nacional, en las divisiones menores yo era un jugador muy ofensivo a pesar de mi estatura, soy un jugador rápido y elástico. Al dar ese paso, con el profe Lucas González que nos tuvo en divisiones menores, él llegó a enseñarnos los espacios, el conducir para traer, todos esos conceptos de los cuales uno tiene que ser consciente, el fútbol es de porqués, por qué tal pase o conducción. Y de eso se trata. En el equipo profesional ya había otras exigencias ya había gente mayor que también competía y yo creo que eso fue loque me dio la ventaja, el saber posicionarme y todas esas cosas. Pero en las divisiones menores hice un gran trabajo junto a todos mis compañeros que ahora están, Oscar, Brayan, Tatai que seguramente también tendrán su momento y fue muy lindo. Yo estoy muy agradecido por poder crecer en Nacional.

Querían que se quedara: Yo la verdad amo la institución yo era muy feliz jugando con el equipo, aprendiendo, entrenando, creciendo, pero mi trabajo hizo que llegara una oportunidad que es única. Que vengan de Europa por ti a los 18 años, es algo muy difícil de decirle que no, igual yo quede en muy buenos términos con los directivos con los compañeros, dentro de la institución y entre la gente, algunos me apoyaban, otro no, son opiniones divididas y yo las respeto, cada quien opina lo que quiere y en eso estamos claros, pero es un oportunidad que hay que coger para crecer, seguir avanzando y si uno quiere una carrea prometedora pero obviamente en una parte de mi corazón me quería quedar porque es mi casa, pero es una oportunidad a la que no se le puede decir que no, ni siquiera es el dinero, aunque hace parte de eso, pero es Europa, es crecer a tus 18 años, es volar, no me podía cortar las alas.

Nacional vs. España: El profe y el staff me dejaron claro que ya saben lo que soy y que saben que me gusta ir hacia delante, me gusta tomar responsabilidades, pero mira que me han recalcado mucho el inicio de juego que también sea ese primer pase que hace el volante, saben que me gusta mucho más de ocho pero me han recalcado eso, que es el gran reto para ellos, volverme un iniciador de juego y yo creo que es muy positivo porque todo es sumatoria para mí y para mi repertorio porque ya lo otro es algo que me sale muy natural. Eso particularmente, es diferente de lo que hacía en Nacional, porque allá era doble pivote y acá también quieren que en algún momento pueda cumplir la función de un seis-seis.

Selección Colombia

Convocatoria de Néstor Lorenzo: Yo creo que este tema de la Selección, yo siempre lo he dicho, soy muy pasional, desde que estaba en la Sub-15 hice todo para ir a la Sub-20, apoyé mucho a los colegas que estuvieron en el Sudamericano y en el Mundial y el gran objetivo es ese, que el profe me tenga en el radar, trabajar para eso porque no es fácil llegar a la Selección absoluta, pero se puede. El fútbol es fútbol y son momentos, la idea es estar preparado para cuando llegue el momento de dar ese plus para ir a la Selección y es trabajar y trabajar.

No fue convocado para la Sub-20: Seguramente en su momento el profe creyó que otro estaba más preparado o en mejor momento y con eso no hay ningún problema, siempre apoyé y seguí muy de cerca los partidos, pero no hay problema con eso. La cosa es seguir trabajando, son golpes duros porque uno quiere estar, pero hay que seguir así es esto.