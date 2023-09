Gobernador de Santander revela reuniones de candidatos con su familia

Bucaramanga

En todos los debates con candidatos a la alcaldía de Bucaramanga y a la gobernación de Santander se mencionan los clanes, grupos familiares que se relacionan con hechos de corrupción. Unos achacan a otros apoyos de esos actores de la política regional que han resultado cuestionados por sonados escándalos. “Están obsesionados con el apellido Aguilar. Hay mucha hipocresía”, expresó el gobernador Mauricio Aguilar al referirse a este tipo de recriminaciones en el actual proceso proselitista.

Aguilar fue más allá. Mencionó cuáles candidatos a cargos de elección popular se reunieron o llamaron a algunos de sus familiares buscando apoyos en campaña. El gobernador reveló que el aspirante a la alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán buscó y a su papá, el coronel Hugo Aguilar. “No puede desconocer que ha tenido relación con mi padre. Lo invitamos que vaya al polígrafo a ver si no ha tenido vínculo, relación o diálogo con mi padre”, manifestó.

De Horacio José Serpa, candidato a la alcaldía de Bucaramanga dijo que ha tenido relación y se ha reunido con uno de sus hermanos. “También le pidió a mi padre que dialogaran en una llamada telefónica”, dijo. De Fabián Oviedo, otro de los aspirantes al primer cargo del municipio expresó que tuvo comunicación con su hermano Richard, exgobernador de Santander.

“Se ensañaron con la familia Aguilar, intentan esconder algunos vínculos”, declaró el mandatario seccional. En otro de los apartes de la charla, el gobernador aludió al apoyo que recibió Jaime Andrés Beltrán del congresista Óscar Villamizar. “O es que no se ha reunido con Alirio Villamizar e Ivan Díaz Mateus. Hace 4 años se reunió conmigo a pesar de que no me apoyaba buscando el respaldo de Fredy Anaya”, manifestó.

“Dejen la hipocresía, sean respetuosos y concéntrese en las propuestas” recomendó el gobernador. También criticó al general (r), Juvenal Díaz Mateus quien pidió la designación de un mandatario ad-hoc para las elecciones. “Por qué en las elecciones al congreso no se hizo esta petición. Hay que dejarle claro; mejor lo invito a que siga conociendo el departamento de Santander. Ojalá conozca un poco más la problemática de la región”, agregó.

También recordó que el diputado Ferley Sierra, candidato a la gobernación de Santander sacaba a relucir a su familia en medio de las críticas constantes a su gestión. “Siempre obsesionado con la familia Aguilar, increpándome. Hasta me pegaron en la oficina de pasaportes”, expresó.

Frente a la pregunta de si sabía en qué campaña política están su papá y hermanos contesó que “estaban quietos”.