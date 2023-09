“No decidimos dialogar en medio de la confrontación, fue el Gobierno”: Vocero disidencias

Andrey Avendaño, vocero del Estado Mayor Central de las Farc, habló en 10 AM HOY por HOY sobre los diálogos de paz con el Gobierno, en el marco de los últimos atentados terroristas de esta organización, en los que resultó afectada la población civil en las poblaciones de Timba, Jamundí, Suárez y Santander de Quilichao, en Cauca y Valle del Cauca.

¿Por qué han atacado a la población civil?

“Ninguna de nuestras acciones van encaminadas a atentar contra la población civil, hay que hacer distensión entre la población civil y la fuerza pública, uno de los primeros errores es que la Policía no puede estar en los centros poblados, ¿cómo es posible que esté la policía al lado de un colegio y de un hospital?”.

“No desconocemos que es una equivocación en el ámbito militar lo sucedido, no hay nada que esto pueda remediar después de los muertos y el dolor y asumimos la responsabilidad”.

“No hemos hecho ningún pacto ni acuerdo internacional, no somos firmantes del Pacto de Ginebra. La fuerza pública hace parte esencial del Estado, en Colombia hay un conflicto interno y por ende, donde haya objetivos militares, la población civil puede tener el riesgo de resultar afectada”.

¿Fue una equivocación el atentado en Timba donde fallecieron dos civiles?

“Así lo reconoció nuestra instancia de dirección, fueron claros en decir que lamentamos lo ocurrido con esta situación que se presentó con el carro bomba, donde lamentablemente perdió la vida la profesora”.

“El objetivo es que no se vuelvan a presentar estos casos, nosotros no decidimos realizar un diálogo en mitad del conflicto, queríamos que se diera un cese al fuego bilateral, pero desde la fuerza pública eso no se ha logrado”.

“No puede ser que con una mano nos muestren la zanahoria y con la otra el garrote. ¿Los objetivos militares solo cuentan para un lado? Estamos apuntando a un proceso y queremos corregir cualquier dificultad, nadie sabe lo que pueda suceder, no desconocemos que es una equivocación y es repudiable ante las organizaciones internacionales, nosotros no decidimos dialogar en medio de la confrontación, fue el Gobierno”.

“No estamos pidiendo perdón, estamos diciendo que lamentamos lo sucedido, hacemos lo que está en las acciones propias de una organización armada, lo primero que hay que preguntarse es si existe la voluntad del Gobierno para el cese al fuego, si no hay cese al fuego, el Gobierno no puede reclamar nuestras acciones”.

“Hicimos un cese al fuego de manera unilateral hasta el 8 de octubre, ese día aspiramos que se pueda hacer de manera bilateral”.

“El único responsable, de acuerdo al artículo 22, de facilitar los escenarios de paz es el Gobierno, estamos dispuestos a avanzar en un escenario de diálogo que dignifique la vida y genere tranquilidad a las comunidades en el territorio”.

¿Les preocupa que estas acciones afecten la instalación de la mesa?

“No estamos preocupados porque se dé o no se dé la instalación de la mesa, el proceso tiene muchos obstáculos y enemigos, pero sabemos que hay la voluntad de transitar por esos escenarios, no consideramos que lo sucedido deba afectar, no será el único caso que se presente y por eso queremos apuntarle a un escenario de diálogo”.

“Lamentamos cuando resulta afectada la población civil deberíamos sacarlos de la confrontación armada, pero eso aplica de las dos partes. Como lo que ocurrió en Tierralta, acá todos tenemos responsabilidades y hay que asumirlas con altura”.

¿Estos actos se dan por los ataques del Gobierno a su economía ilegal?

“Las organizaciones guerrilleras en Colombia no existen porque haya narcotráfico, existen por la represión y la falta de oportunidades para la gente excluida y marginada en los territorios. Yo pienso que las guerrillas se acaban en Colombia el día que se acaben las desigualdades”.

“Las guerrillas surgieron cuando no había narcotráfico. Nos preocupa la población civil que va a desplazarse por cómo se vienen realizando las operaciones en Micay”.

“Imponerle un sistema económico a las personas, cultivar café por la fuerza, sin haber dialogado con los campesinos, esa no es una acción de un Gobierno del cambio. Ojalá la coca desapareciera del país con tantos problemas, ha generado para los territorios, pero también es una economía alternativa para los campesinos, que no tiene otros sustento”.

“La policía no está para proteger a las comunidades, solo está para detenerla y es un arma de guerra”.

“Nosotros no somos narcotraficantes, cobramos un gramaje del kilo de la base de coca, es lo único que se hace, no tenemos cultivos ni cocinas, eso es de los campesinos. A los narcotraficantes se les cobra ese impuesto”.

¿Cómo serán los diálogos con el Gobierno?

“Después del 8 con la instalación de la mesa se va a conocer la metodología, va a ser una mesa itinerante que va a pasar por los territorios donde hay mayor conflicto”.

Reviva esta entrevista y otras noticias: