¿Cuántas alertas ha emitido la Defensoría del Pueblo para las elecciones de octubre?

Bogotá

La Defensoría del Pueblo a través de sus 42 oficinas regionales mantiene la alerta en temas electorales. Mientras que para el año 2019 eran 402 las advertencias este año ya van 676. Es decir que pasados 4 años son 274 alertas más de riesgo para la contienda electoral del mes de octubre.

Para las elecciones regionales del año 2019 esta entidad emitió 402 advertencias en temas electorales. Con 78 municipios de Colombia con riesgo extremo, 165 con riesgo alto y con riesgo medio 159.

Pero para la jornada electoral de este 29 de octubre la Defensoría del Pueblo ya ha emitido 676 advertencias. En riesgo extremo están 113 municipios del país, en alto 286, en medio 184 y en bajo 93.

Para el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, estos son indicadores que demuestran que la libre competencia democrática se perdió en el país.

“Se perdió en el mismo momento en que no se les permitió a los distintos partidos ya sea de Gobierno o de oposición que inscribieran candidatos a corporaciones territoriales. Por ejemplo, Cambio Radical no pudo inscribir candidatos en Cauca y en Putumayo, el partido Centro Democrático no pudo inscribir en 10 departamentos del país. La situación no es menor”.

Estos riesgos son generados por grupos armados ilegales que por su disputa territorial y social están generando presiones para las elecciones del mes de octubre, por lo que esta entidad llama al Gobierno a no desestimar estas alertas, sino tomar medidas para blindar las elecciones y garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.