No cabe duda que manejar es una de las acciones que muchas personas alrededor del mundo disfrutan, debido a que se relaciona con independencia, libertad y adrenalina. No obstante, sobre esta práctica hay muchos mitos que hacen que conducir pueda llegar a ser riesgoso no solo para el conductor, sino para los demás actores viales.

Recordemos que en Colombia para que una persona pueda poner en marcha un vehículo tiene que pagar y realizar un curso de conducción, pasar el examen que se certifique que tiene los conocimientos para manejar y sacar la licencia de conducción. De no hacer eso, la persona puede terminar con distintas sanciones, ya que esto es considerado como ilegal. Lo anterior, porque poner a andar un carro sin los permisos del Estado y los conocimientos correctos puede provocar accidentes fatales.

Pese a que las personas toman cursos de conducción, muchas veces quedan inquietudes que pueden poner en riesgo vidas o la vida útil de los vehículos. Entre las dudas más frecuentes de los ciudadanos está la de si es correcto pisar el embrague cuando se frena un carro. Al respecto se han encontrado distintas posturas.

¿Por qué nunca debe pisar el embrague cuando frena un carro?

De acuerdo a Ford, el clutch o el embrague sirve para transmitir energía o movimiento del motor hacia las ruedas por medio de la caja de velocidades. “Al presionar el embrague, se interrumpe la conexión que el motor tiene con la caja para que pueda conectarse una marcha diferente.”

“Debido a que cada marcha opera óptimamente a una velocidad determinada, tendremos que presionar el clutch para cambiar de marcha, ya sea mayor o menor”, aclara Ford.

Del mismo modo, la empresa indica que es normal que las personas presionen el clutch al mismo tiempo que el freno. “Esto no es aconsejable por varias razones: Hay un desgaste en el embrague. El sistema de clutch o embrague es un conjunto de volantes, palancas y discos. Cada que presionamos el pedal todos los elementos se accionan, por esta razón se desgastan conforme al uso. Un accionamiento prolongado e innecesario, podría mermar la vida útil del sistema. "

Otra razón para no pisar el freno y el embrague al tiempo es por la tracción. “Al pisar el pedal del embrague se libera la conexión existente entre el motor y la transmisión, por tanto, se desacopla la tracción de las llantas con ambos elementos. Es como si nuestro vehículo estuviera suelto, debido a la falta de conexión entre motor, transmisión y ruedas; la estabilidad no es la ideal”.

Por lo anterior, Ford da tres consejos:

Disminuir el uso del clutch cuando no es necesario, por ejemplo, a una velocidad constante.

Al circular, si algo nos hace disminuir la velocidad, frenar únicamente con el pedal de freno sin el clutch y presionarlo sólo si es necesario cambiar de marcha o llegamos a un alto total.

Pisar el clutch preferentemente cuando el vehículo esté casi detenido.

¿Cuáles son las multas y sanciones por no tener una licencia de conducir?

En Colombia es obligatoria la licencia de conducción para todas las personas que desean estar tras el volante. No contar con ella o tenerla vencida puede provocar multas y sanciones por parte de la Policía.

La multa por no tener el pase, según el Ministerio de Transporte, es de hasta un salario mínimo, lo que significa $ 1.160.000. Adicionalmente, el carro que se maneje sin tener el pase va a ser inmovilizado y solo podrá ser recogido por una persona que sí tenga pase.

Otra sanción que pueden tener las personas que manejan un vehículo es cuando, pese a tener la licencia vigente, no la llevan consigo. No obstante, en este caso los ciudadanos pueden indicar a la Policía que verifiquen en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- que tienen el pase vigente.

Cuando el pase está vencido la multa a la que se expone la ciudadanía es la infracción B02 descrita en el Código de Tránsito. En este sentido, tendrán que pagar unos $ 309.336 pesos.