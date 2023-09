MinHacienda advierte que precio de la gasolina aumentaría a $16.000 en octubre

Colombia

El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que debido al incremento en el precio internacional de la gasolina, el precio de la gasolina en Colombia podría aumentar a $15.500 o incluso $16.000 pesos en octubre. Según mencionó el ministro, la brecha que se estaba cerrando, se volvió a ampliar.

“Ya tenemos previsto que había que subir hasta los $15.500 y puede que sí nos toque llegar los $16.000 que habíamos previsto hace meses, pero acuérdese que al comienzo del año había que subir a 18.000″.

Además, el Ministro aseguró que las tarifas de los taxis tendrán que aumentar en enero por lo que la compensación que entrega el Gobierno a los taxistas por el aumento en el precio de la gasolina se dejaría de entregar en enero de 2024.

Bonilla explicó que este subsidio se había establecido, además, debido a que los gobiernos locales no habían aumentado las tarifas de los taxis.

“El gobierno nacional no puede aumentar las tarifas, yo les he dicho que ellos tienen también plataformas, pero también lo que yo les dije es que todavía se mueven con la tarifa que fija la alcaldía y Bogotá es la que tiene más plataformas, pero las demás ciudades no”.

De acuerdo con el Ministro, este año se debería cerrar la brecha en el precio de la gasolina, por lo que a partir del 1 de enero de 2024, ya no habrá subsidios y tarifa diferencial para los taxistas. Aún así, Bonilla explicó que desde septiembre hasta diciembre se hará entrega del retroactivo para los conductores y este será de aproximadamente $60.000 pesos.

“Se va a pagar con mes vencido y el primer mes es septiembre a partir de las tarifas que había en agosto entonces una idea de que lo que vamos a hacer es reconocer que el galón de gasolina se aumentó en 400 pesos y que los taxistas consumen más o menos 6 galones diarios, es esa porción la que se reconoce que puede costar dependiendo del kilometraje de la ciudad etc. 60.000 por por por taxis mensual”.