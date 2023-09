Países donde la visa de turismo dura más de 3 meses ¡Aproveche el viaje!

Diferentes viajeros planean con suficiente tiempo de anticipación su próxima aventura por el mundo, por lo que si se quiere conocer un país en su gran totalidad, las visas de turismo que tienen una duración de solo 3 meses no son suficientes.

En general, la mayoría de los países otorgan este tiempo máximo permitido para permanecer en el país sin un permiso de residencia. Sin embargo, hay algunos países que ofrecen visas de turismo con una duración mayor, de hasta 1 año o incluso 2 años.

Países con visas de turismo de 1 año o más

Australia

En este país se necesita la visa de visitante, categoría “Turista” y subclase 600, la cual tiene una duración máxima de 12 meses para quienes visiten el lugar con el propósito de tener unas vacaciones, visitar a familiares o amigos, estudiar algún curso corto o participar en actividades comerciales.

Canadá

La visa de visitante tiene una duración máxima de 6 meses, pero puede ser prorrogada por otros 6 meses, según la solicitud y trato que se realice con el consulado.

Debe contar con una buena situación financiera, no puede obtener documentos canadienses, no puede ser utilizada para estudiar o trabajar y no contará con atención médica o beneficios que ofrece el gobierno.

La visa B-2 de visitante, le permite estar en el país con una duración máxima de 6 meses, pero esta podría ser prorrogada por otros 6 meses, siempre y cuando continúen con las mismas intenciones y actividades que informaron que iban a realizar al comienzo del viaje.

Para esto, el visitante no puede cometer ningún delito y presentar la solicitud correspondiente antes del vencimiento de su estadía inicial.

Nueva Zelanda

La visa de turista tiene una duración máxima de 9 meses. Con esta también se puede estudiar, pero solo por tres meses. Para conseguir que el tiempo se extienda debe ser por las siguientes razones:

Necesita más tiempo para conocer el país No puede abandonar Nueva Zelanda por causas de fuerza mayor No estudia, ni trabaja allí durante su estadía. Viaja al país kiwi sin patrocinio.

Reino Unido

Visa de visitante (subclase B), tiene una duración máxima de 6 meses, pero puede ser prorrogada por otros 6 meses. Sin embargo, para el caso de los colombianos, desde noviembre de 2022 no necesitan una visa de turista para viajar al país por un máximo de seis meses.

Países con visas de turismo de 2 años o más

Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay tienen en común que su visa de turismo puede tener una duración de hasta 2 años.

Requisitos para obtener una visa de turismo de larga duración

Los requisitos para obtener una visa de turismo de larga duración varían según el país, pero, en general, los requisitos de la mayoría tienen en común lo siguiente:

Pasaporte válido por al menos 6 meses más allá de la fecha de vencimiento de la visa.

Formulario de solicitud de visa debidamente completado.

Carta de invitación de un ciudadano o residente del país al que se viaja.

Prueba de fondos suficientes para cubrir los gastos de la estadía.

Prueba de seguro de viaje.

Prueba de que el solicitante tiene un motivo legítimo para viajar al país.

Si tiene la intención de viajar a un país por un período de tiempo prolongado, es importante investigar los requisitos de visa para ese país. La información sobre los requisitos de visa se puede encontrar en los sitios web de las embajadas y consulados del país.