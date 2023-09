Video: incendio forestal en Los Santos llegó hasta la carretera

Bucaramanga

Un incendio forestal se registró en Los Santos, Santander, en inmediaciones de la vereda Rosablanca. Conductores que transitaban en la zona grabaron la emergencia para pedir el apoyo de más voluntarios de Bomberos. Dado que las llamas llegaron hasta la carretera, situación que paró la movilidad en la vía que conduce a al municipio.

“Desde el mediodía de este miércoles comenzó el incendio en la represa los Pozos, que consumió aproximadamente entre 40 hectáreas. Siete unidades de Bomberos de Floridablanca y 20 de Los Santos atendieron la emergencia”, señaló Manuel Salazar, comandante del cuerpo de Bomberos de Los Santos.

El capitán mencionó que durante más de 10 horas atendieron el incedio forestal. Incluso tuvieron que pedir el apoyo de la unidad de Floridablanca con 5.000 litros de agua, pues dada la escasez del líquido en la zona la situación fue compleja de controlar.

“El incedio fue controlado a las 10 de la noche y desde esta madrugada estamos eliminando los focos para que no se vuelva a reactivar. Al momento nos quedamos sin agua ya que no teníamos suficiente y el único sitio de abastecimiento era la represa pero no teníamos como subir el agua al incendio. Teníamos controlada la situación pero se nos acabó el agua de los vehículos y pasó a la carretera”, agregó el comandante.

Según lo indagado por las autoridades la emergencia sucedió por las quemas descontroladas para cultivar en el sitio. “Se salió de las manos, no fue intención y la brisa no estaba a favor lo que aceleró el incendio”.