DT de Tucumán sobre Miguel Borja: “Cuando el ego sobrepasa la humildad tenés problemas”

River Plate derrotó en el minuto 90+4 1-0 a Atlético Tucumán con un gol de cabeza del venezolano Salomón Rondón, por la quinta fecha del Grupo B del campeonato argentino. El colombiano Miguel Ángel Borja se encargó de calentar el ambiente una vez terminado el juego, recibiendo un llamado de humildad de parte del técnico Sergio Gómez.

Tras el pitazo final y habiendo sido sustituido en el segundo tiempo para darle paso a la figura del partido, Rondón, Borja se dirigió hacia el portero Tomás Marchiori, tras una corta discución, el cordobés se señaló los guayos, indicáncole que estaba haciendo, provocando al resto de jugadores rivales.

“Atate los cordones ahora”, se puede leer en los labios del colombiano, comentándole a sus compañeros sobre lo que le dijo al portero. En este momento el técnico Gómez llegó hasta donde Borja, siendo retirado por Nacho Fernández.

"ATATE LOS CORDONES AHORA". La frase que le dijo Miguel Borja a Tomás Marchiori que provocó la furia Sergio Gómez y los jugadores del Decano en el Más Monumental.



Con la cabeza un poco más fría, el estratega de Tucumán comentó que le pidió al colombiano tener más humildad y reitero que no estuvo bien lo que el delantero hizo al final del compromiso, considerándolo como una provocación contra su arquero.

“Merecieron ganar y ya está, andá a festejar con los tuyos, no cargues a los jugadores nuestros. Son situaciones que me parece que hay que aprender. Cuando el ego sobrepasa la humildad tenés problemas, no solamente en el fútbol, sino en la vida. Hay que ser humildes. Lo que hizo no está bien”, comentó Gómez.

Miguel Ángel Borja venía de marcarle un doblete a Arsenal de Sarandí el pasado domingo, llegando a nueve anotaciones en lo corrido del año. El delantero colombiano ha sido fuertemente critcado por la prensa argentina y aplaudido por los hinchas de River, tras sus burlas a Marchiori por haber perdido tiempo a lo largo del encuentro.