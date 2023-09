Congresista sugiere que republicanos no se reunieron con Márquez por motivos raciales

El congresista demócrata de Estados Unidos, Gregory Meeks, sugirió que sus colegas republicanos no quisieron recibir a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez en el Capitolio en su primera visita a Washington DC, y agregó que sería por motivos raciales.

Durante la Conferencia Legislativa Anual organizada por el Caucus Afroamericano del Congreso de Estados Unidos, el representante demócrata Gregory Meeks, sugiró que “ahora que tenemos el primer embajador negro (de Colombia, Luis Gilberto Murillo) y la primera vicepresidenta negra, no quieren hablar con ellos más”.

El legislador agregó que “eramos cercanos, siempre mencionamos que Colombia era nuestro mejor amigo en América Latina, solo una cosa cambió, una vicepresidenta, un presidente y un embajador que dicen: vamos a poner un amigo negro y afrocolombianos y personas del Pacífico primero”.

Meeks insinuó que intentó buscar que miembros bipartidista del congreso se reunieron con la Vicepresidenta Márquez en su primera visita a Washington DC pero que no fue posible.”De la nada este Caucus Colombia que teníamos, desapareció para los republicanos, de repente ya no hay comunicación y no quieren invitar a la vicepresidenta a varias reuniones cuando ella viene a los Estados Unidos”, dijo el congresista.

Agregó que “pienso que si ella está aquí y estamos llamando a reuniones, todo el mundo debería venir, deberíamos tener una reunión bipartidista, demócratas y republicanos para hablar de temas que ella tiene en mente y sobre Colombia”, dijo Meeks.

Contrario a esta declaración, el embajador Luis Gilberto Murillo, mantiene una relación estrecha tanto con legisladores demócratas como republicanos con quienes discute temas como la migración, la paz total y la lucha antidrogas.