Te cambio por otro, te cambio por IQOS

Sin embargo, el 2023 fue diferente, porque se volvieron tendencia múltiples historias de personas que están viviendo su ‘tusa’ a causa de una ruptura. “Te cambio por otro que no me aleje de la gente que quiero” y “Te cambio por otra que no dañe mi sonrisa”, fueron algunas de las razones que pusieron fin a varias relaciones.

En las calles, se pudieron observar carteles con las historias de estos individuos, relatos de personas que decidieron dar un giro de 180 grados y cambiar su vida.

Lo que pocos saben es que estos testimonios no están basados en relaciones amorosas, sino en la relación con el cigarrillo.

Quienes pusieron fin a su relación con el cigarrillo lo han hecho por múltiples razones, como el olor a cigarrillo, el olor residual en las manos, pelo y ropa, el humo o las cenizas entre otras. Estas personas dejaron el cigarrillo y eligieron una mejor alternativa: IQOS.

IQOS es un dispositivo electrónico de calentamiento de tabaco, que por medio de su innovadora tecnología además de eliminar la combustión, elimina las cenizas y el olor a cigarrillo. A diferencia de los vapeadores, que calientan líquidos con o sin nicotina, IQOOS calienta unidades de tabaco entregando satisfacción* comparable a fumar.

Los usuarios que se cambiaron a IQOS no dudaron en hacerlo por estas y muchas otras razones. Aquí te contamos algunas de las que compartieron fumadores adultos que decidieron hacer el cambio:

“Darle un beso a alguien con el sabor y olor a cigarrillo no es agradable. Por eso, decidí probar una nueva alternativa”, asegura Nicole, usuaria de IQOS que se cambió en 2019.

“Mis papás odiaban que yo fumara. Especialmente por el olor. Yo sabía que tenía que cambiar y por eso me decidí por IQOS”, dice Juliana, usuaria de IQOS que se cambió en 2018.

Estas personas que ya se cambiaron quieren invitar al cambio a todos los fumadores adultos en Colombia compartiéndoles un código y dándoles un 25% de descuento en la compra de su primer dispositivo.**

Los fumadores adultos podrán conseguir el código de descuento y más información sobre el dispositivo ingresando a iqos.com , visitando alguna de las Tiendas IQOS o llamando al #476.

Si bien, la mejor opción siempre será dejar el cigarrillo por completo, para quienes deciden no hacerlo, existe una mejor alternativa como IQOS.

