Alfredo Arias: “mis jugadores son siempre los mejores”

Alfredo Arias (Photo by Freddy BUILES / AFP) (Photo by FREDDY BUILES/AFP via Getty Images)

Alfredo Arias, entrenador del Independiente Medellín, estuvo en los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio, hablando sobre el encuentro ante Millonarios, el presente del Poderoso de la Montaña y la renovación de un pilar del equipo, Edwuin Cetré.

El entrenador uruguayo comenzó hablando del partido de la última fecha pasada ante Millonarios. Aseguró que, salvo en los últimos minutos, donde el cansancio ya se notaba, dominaron el encuentro e hicieron un excelente partido.

“Yo quedé contento y conforme con mis jugadores. Mi valoración del partido tiene que ver con el equipo al que enfrentamos. Enfrentamos al campeón, un equipo con mucho trabajo, que sabe a lo que juega, siempre tiene un as bajo la manga. Yo vi a mi equipo llevar a Millonarios a defender en su campo la gran mayoría del partido. Fue tanto el desgaste de los jugadores para presionar durante tanto tiempo, que los últimos minutos no pudimos contener a Millonarios. Tienen grandes jugadores, gran entrenador y cuerpo técnico y saben jugar estos partidos. En esos últimos minutos casi lo perdemos”.

Acerca del presente del equipo, Alfredo Arias afirmó que, a pesar de venir de una racha de varios empates consecutivos, están tratando de que el equipo mantenga el gran nivel que ha mostrado en esta primera mitad del semestre: “Lo que pasa que mirando el resultado en frío, y trasladado a la tabla de posiciones, si me puede preocupar. Creo que en todos los partidos pudimos ganar, y debimos de ganar. Si hago un análisis más fino, frente a Boyacá fuimos perjudicados. Ese partido nos anulan un gol que, en el mundo, la misma situación, incluso con más intervención del jugador al frente del arquero, es validado. Estamos tratando de que el equipo no pierda su esencia de atacar, de ir al frente, porque no estamos convirtiendo. La efectividad es la que está fallando. Yo a mis jugadores que de pronto leen, o escuchan esto, decirles que están haciendo un muy buen campeonato. Tenemos 21 puntos faltando 8 fechas y están haciendo muy bien las cosas y hay que reconocerlo públicamente”.

El entrenador de 64 años también aseguró que su nómina es la mejor de Colombia: “Para mi, la nómina que yo tengo siempre es la mejor. Después está el análisis que pasa por otro lado. Para mi siempre será la mejor nómina. Siento que cuando contemos con todos los jugadores que tiene en la nómina Medellín, sí será la mejor de Colombia. Cuándo llegamos habían jugadores que estaban lesionados y algunos de lesiones pesadas que todavía no han podido recuperarse”.

Gol de Daniel Ruiz: Es parte del juego. Puedes controlar a ese jugador, tenerlo bajo vigilancia y todo. Pero es una genialidad que pocas veces se da en el partido y te convierte. Pincha esa pelota al segundo palo y no hay con qué pararla. Es mérito del jugador. Es un muy buen jugador, que es jóven y le hizo muy bien volver a su equipo con su entrenador y sus compañeros para volver a lanzar su carrera futbolística.

Renovación de Cetré: Nos pone contentos que pueda salir de esta situación. Seguramente la situación lo tenía preocupado y ocupado. Es un esfuerzo del club que todos agradecemos. Cetré tiene las características de un delantero que puede convertir en cualquiera de las 3 posiciones de ataque. De hecho, lo hemos puesto de nueve y ha convertido. Ha convertido de ‘9′, de penal, de cabeza. Lógicamente confiamos en él y todo depende de él lo que pueda lograr. Siempre depende del jugador lo que pueda hacer. Este maravilloso juego depende de ellos, los jugadores.

Brayan León y su penal fallado: Él está haciendo un gran campeonato. Hace mucho para que otros conviertan, para que el equipo gane. Ha sido un jugador que más ha hecho para que el equipo no pierda. La confianza llegará sola. Con el primer gol que convierta, llegará. Lo del penal, ya lo habíamos hablado. Yo lo destaqué, que ellos se hayan comportado como amigos, apoyando una situación que se había dado. Brayan no había podido convertir y quisieron solidarizarse con él. También han entendido ellos que cuándo la emoción crece, para cualquier lado, la inteligencia baja. Esas decisiones no deben ser tomadas emocionalmente, deben ser tomadas desde la racionalidad. En una conversación, en la cual valoré el espíritu de familia y de amistad, ellos entendieron que no nos puede volver a pasar. Pusimos a Brayan en una posición de mayor responsabilidad aún. Toda experiencia tiene más errores que aciertos y esto nos servirá para el futuro.

