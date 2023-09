Miércoles 20 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades investigan identidades de responsables de ataque a sede del Deportes Quindío y de la casa del director técnico

Ante los nuevos hechos de vandalismo por presuntamente hinchas del equipo milagroso, el secretario de Gobierno de la capital quindiana Andrés Buitrago manifestó que avanzan en las investigaciones para esclarecer los casos.

Sostuvo que en la sede principal hubo daños en los vidrios y cerca de la casa del director Técnico Oscar Quintabani realizaron grafitis con un ataúd por lo que rechazó este tipo de situaciones.

Resaltó que realizarán reunión con la Policía para analizar los casos y establecer responsabilidades con el fin de disminuir los ataques de los que ha sido víctima el equipo.

Fue claro que no han establecido si los involucrados pertenecen a alguna barra por eso la importancia del proceso de identificación.

Sobre la denuncia del técnico de que algunos hinchas que agreden verbalmente desde occidental en el estadio trabajan en la alcaldía, fue tajante en que se necesitan pruebas para aseverar tal situación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Óscar Héctor Quintabani, director técnico del Deportes Quindío, contó en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio cómo fueron las últimas amenazas en su contra por supuestos hinchas del equipo. En la noche del martes entre 12 y 15 motos intentar entrar hasta su hogar.

Y relató “estaba mi hija asustada, le pregunto qué pasaba, estaba con unos amiguitos en la puerta de la unidad... En ese momento me llaman de portería, me comunican que había una cantidad de motos, 12 o 15 motos, todos con cascos, diciendo que querían entrar a mi propiedad, escribieron mi nombre, que me vaya, dibujaron un ataúd con la cruz a la vuelta”,

El colombo-argentino aseguró que ya se encuentra trabajando con las autoridades para identificar a los responsables de las intimidaciones. “No hay justificación para la violencia, el fútbol es pasión y la pasión es esa, no podemos llegar a efectos extremos, hay que denunciarlos”

Y añadió sobre las respectivas denuncias que ha instaurado. “A nadie le gusta que lo violenten y más, uno protege a los hijos. Anoche lógicamente las autoridades reaccionaron, tuve en mi casa a la gente de la Policía, un Coronel vino a ponerse a órdenes, voy a la Fiscalía a poner la denuncia”.

Por ahora Óscar Héctor Quintabani continuará al frente del Deportes Quindío. Su equipo marcha noveno en la segunda división con 14 puntos, la mitad de los que tiene el líder Fortaleza y con las mismas unidades del octavo puesto del Real Santander.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, en cabeza de su Presidente Fernando Jaramillo Giraldo, rechaza los actos de violencia e intimidación de los que han sido víctimas los jugadores y cuerpo técnico del club Deportes Quindío.

En el comunicado señalan que, Ante tales hechos, la DIMAYOR hace un llamado a la sana convivencia en los escenarios deportivos y fuera de ellos, así mismo, invita a hacer uso de los canales establecidos por las organizaciones deportivas para formular sus inquietudes, respetando la órbita personal de cada uno de los intervinientes del Fútbol Profesional Colombiano.

Y agrega “Nuestra institución se solidariza con el club, sus jugadores y director técnico, y en virtud de ello, insta a las autoridades competentes para adelantar las investigaciones necesarias y salvaguardar la integridad de quienes han resultado afectados con estos hechos”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 90% de los buses de servicio público de la empresa Tinto estará disponible para el día sin carro y sin moto en Armenia

Y es que mañana se vivirá la primera jornada del año ya que fue aplazada en el mes de mayo por la contingencia con el suministro de gas natural.

La gerente de la empresa Tinto, Liliana Rugeles, manifestó que están preparados para brindar un óptimo servicio a los ciudadanos entendiendo la alta demanda que tendrán en medio de la actividad.

Dijo que será el 90% disponible de la flota porque el restante está en mantenimiento o en reserva ante cualquier eventualidad que pueda presentarse. Destacó que los servicios estarán disponibles a primera hora y reforzarán el servicio en las horas pico y madrugadas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante la jornada del Día sin Carro y sin Moto en Armenia, que se realizará mañana 21 de septiembre, además de los prestadores de servicio de domicilio y mensajeros que tramitaron a tiempo la solicitud de excepción con la Alcaldía de Armenia, también podrán transitar sin inconvenientes en la ciudad, varios tipos de vehículos

Como los de la Fuerza Pública y Policía. Emergencia y atención médica domiciliaria. Empresas de servicio público como taxi, bus, mixto, carretera, especial, carga igual o superior a 1 tonelada, Vehículos que transportan personas con movilidad reducida. Transporte de alimentos perecederos. Empresas de comunicación y prensa, vigilancia y seguridad privada, transporte de valores, carrozas fúnebres, blindados con nivel 3 y superior. Transporte escolar. Grúas públicas o particulares. Vehículos eléctricos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, En el Cauca cayó uno de los delincuentes más buscados en el Quindío que está investigado por tráfico de estupefacientes y homicidios

Se trata de Johnier Esmir Villada, Alias “Pecas” quien es señalado por siete homicidios en el centro del país.

De acuerdo con el coronel Vianey Javier Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, el hombre perteneció a la estructura ilegal " La Cordillera” y su captura se registró en la vía Panamericana entre Popayán y el municipio de Timbío.

Informó que Alias “Pecas” al parecer habría llegado al Cauca para establecer vínculos con otras organizaciones ilegales.

Además, la investigación permitió evidenciar que era hombre de confianza de alias “Nené” por lo que administraba una de las zonas de expendio de estupefacientes ubicada en el barrio Turbay Ayala de Montenegro desempeñando funciones de dosificación, abastecimiento y control de expendedores.

Vale anotar que esta es la segunda captura de quienes integran el cartel de los más buscados en el departamento donde ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de pesos. A quienes deseen entregar información pueden comunicarse al 314 356 0422 – 317 896 5409.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ejército y Policía capturaron a un hombre que transportaba 17 kilogramos de marihuana en un bus interdepartamental en el Quindío

Este estupefaciente está avaluado en más de 15 millones de pesos, en 17.000 dosis que tendrían como destino el centro del país.

Soldados de la Octava Brigada, mientras desarrollaban un puesto de control en la vía La Línea, que conduce de Calarcá, Quindío, hacia la ciudad de Bogotá, hallaron 17 kilogramos de marihuana en la bodega de un bus.

Un binomio canino detectó la presencia del alucinógeno, y posteriormente se procedió a la incautación del estupefaciente y la captura del presunto responsable de transportarlo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La personería de Armenia ha recibido una denuncia por amenaza a candidato al Concejo Municipal

En el marco del proceso electoral el órgano de control realiza el seguimiento pertinente para garantizar las condiciones de transparencia e idoneidad. La personera municipal, Juliana Victoria Ríos, indicó que no solo establecen la vigilancia en el día de jornada democrática sino antes, durante y después.

Exhortó a los jurados de votación a entender la importancia de cumplir con la cita que es de forzosa aceptación puesto que ese día se desempeñan como servidores públicos y pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias.

Además, informó que conocieron de una amenaza a un candidato al Concejo por eso fue activada la ruta ante la Unidad Nacional de Protección y quienes harán el análisis correspondiente de riesgo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fijación de techos entre las recomendaciones de los organismos de socorro por eventuales vendavales en Armenia

En efecto en los últimos días se registró un fuerte vendaval al sur de la ciudad lo que generó varias afectaciones entre caída de árboles y destechamiento de casas.

El director de la oficina municipal para la gestión del riesgo, Javier Vélez, sostuvo que el balance total fue la afectación a 130 viviendas donde desafortunadamente varias de ellas son en asentamientos subnormales lo que impide mayor intervención respecto a las ayudas constructivas por eso la recomendación es revisar los techos para evitar emergencias.

Añadió que la temporada de huracanes en el Caribe se mantendrá hasta el mes de noviembre lo que impactará a la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Autoridades de salud en Armenia llaman a la calma por nuevo virus en India

Y es que se ha generado una alerta mundial por el virus Nipah en India que es potencialmente mortal por lo que se han tomado medidas como cierres de colegios públicos y la prohibición de reuniones al sur de ese país. Al respecto la secretaria de Salud de la ciudad, Lina Gil, entregó un parte de tranquilidad porque, aunque son enfermedades transmitidas con vectores a hoy no hay alarma en América latina.

Extendió el llamado a los ciudadanos a ser prudentes con la información que comparten para no generar angustia e incertidumbre puesto que ya en india se toman las medidas sanitarias pertinentes para evitar la propagación del virus.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Luego de que la procuraduría revelará que en el coliseo del sur en Armenia no se habían iniciado las intervenciones para los juegos nacionales, La alcaldía de Armenia a través de la Secretaría de Infraestructura, dio inicio al mantenimiento general del Coliseo del Sur. Actualmente, realizan labores de demolición y adecuación en baños y camerinos; en los próximos días se comenzará con los trabajos de iluminación.

la secretaria de Infraestructura, Claudia Milena Arenas indicó “Desde hace varios meses, por parte del Ministerio del Deporte, se reubicaron las disciplinas que allí estaban programadas. Sin embargo, en este escenario se llevarán a cabo mantenimientos más generales, por cuanto es contemplado solamente como escenario alterno a los juegos”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Continuamos en nuestros noticieros de Caracol Radio escuchando a los candidatos a la alcaldía de Armenia y gobernación del Quindío en un espacio pedagógico para que expongan las diferentes propuestas.

El octavo invitado de los aspirantes fue Hernán Felipe Jaramillo Duque, candidato a la alcaldía de Armenia por Fuerza Ciudadana, señaló que lo de la política viene en la sangre, y agregó “mi abuelo fue senador por la Anapo, mi papá fue diputado, concejal y yo fui candidato al concejo y ahora quiero ser alcalde de Armenia”

En diálogo con Caracol Radio el candidato se refirió al robo del que fue víctima su sede de campaña en Armenia “a las 4 de la mañana del pasado martes me llamaron desde la Policía, que había ingresado a la sede, cuando llegue al lugar, habían capturado a los delincuentes que pretendían robarse el computador donde tengo toda la información de la campaña, reforzamos la seguridad, sin embargo, muy seguramente los dejarán en libertad”

Precisamente el aspirante a la alcaldía habló de su propuesta en materia de seguridad “vamos a crear la subsecretaria de seguridad, crear un equipo interdisciplinario 24/7 como reacción inmediata para responder a la seguridad, vamos a llenar la ciudad de cámaras, y drones para la ciudad de Armenia”

Sobre la Financiación de campaña señaló que “es austera, tenemos 1000 voluntarios, espero que no supera los 150 millones de pesos, no se necesita tanto dinero para adelantar la campaña”

A la pregunta ¿Si no fuera candidato por cuál de los aspirantes votaría y por cuales definitivamente no ejercería su voto?

El candidato respondió que “no votaría por Álvaro Arias porque es el candidato de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia quién se robó la ciudad de Armenia, por Oscar Gómez Agudelo tampoco votaría porque le ha hecho mucho daño a la juventud de Armenia y por James Padilla porque es la continuidad del actual alcalde, por el único candidato que votaría sería por Nasser Ramírez porque es empresario y buena persona”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La representante a la cámara del Quindío, Piedad Correal propuso al congreso un Gran Pacto Nacional para mejorar el proyecto de ley de reforma a la salud, que ya viene en tránsito en la Cámara de Representantes Colombia. Invito al gobierno nacional a concertar, a rescatar lo bueno de lo que funciona bien y desde luego, eliminar lo que le hace daño al sistema. Construyamos sobre lo construido.

Y agregó la congresista “Ratifico el apoyo a la Comisión Accidental, para que, de cara al país, aprobemos una ley que beneficie a los colombianos: que se acaben las barreras de acceso en las ciudades y se beneficie a los que viven en sitios marginales”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

1.447 millones de pesos invierte la gobernación del Quindío en el mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa en 25 colegios del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Caciques del Quindío jugará hoy a las 7 de la noche el partido de ida de los octavos de final de la liga nacional de fútbol de salón enfrentando como visitante a Jogo Bonito en el coliseo Ibagué 2000 de la capital del Tolima.

Martes 19 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío